24 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
LISTA RENOMADA

9 azeites brasileiros estão entre os melhores do mundo; confira

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter
Foto: Freepik
As marcas de azeites de oliva extra virgem do Brasil foram selecionadas para integrar a edição 2026 do guia italiano Flos Olei
As marcas de azeites de oliva extra virgem do Brasil foram selecionadas para integrar a edição 2026 do guia italiano Flos Olei

Nove marcas de azeites de oliva extra virgem do Brasil foram selecionadas para integrar a edição 2026 do guia italiano Flos Olei, uma das principais referências globais do setor. A publicação, editada anualmente pelos críticos Marco Oreggia e Laura Marinelli, é utilizada como fonte de consulta por importadores internacionais.

VEJA MAIS:

A edição de 2026 do guia, que será lançada oficialmente em dezembro, contempla 500 marcas provenientes de 57 países. Na versão de 2025, o Brasil havia sido representado por 11 marcas.

Entre as representantes nacionais na lista deste ano, sete são do Rio Grande do Sul e duas de Minas Gerais.

Veja os azeites brasileiros selecionados para o guia:

  • FAZENDA DO AZEITE SABIÁ (Rio Grande do Sul) - Nota 98
  • PROSPERATO (Rio Grande do Sul) - Nota 97
  • LAGAR H (Rio Grande do Sul) - Nota 93
  • ESTÂNCIA DAS OLIVEIRAS (Rio Grande do Sul) - Nota 93
  • CAPELA DE SANTANA (Rio Grande do Sul) - Nota 90
  • AZEITE BEM TE VI (Rio Grande do Sul) - Nota 89
  • AL-ZAIT & CIA. (Rio Grande do Sul) - Nota 87
  • AZEITE VEROLÍ (Minas Gerais) - Nota 86
  • BORRIELLO (Minas Gerais) - Nota 81
  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Critérios de Seleção

A inclusão no Flos Olei é baseada na avaliação de cerca de 40 degustadores profissionais. Os azeites são pontuados em uma escala de 0 a 100, considerando a qualidade e o aroma. Apenas produtos que alcançam nota superior a 80 são selecionados.

O processo de avaliação também valoriza produtores que utilizam oliveiras próprias e que possuem equipamentos próprios para o processamento do azeite.

Nesta edição, nove marcas europeias atingiram a pontuação máxima de 100 pontos. São elas:

  • Espanha: Casas de Hualdo (Castela-La Mancha), Castelo de Canena (Andaluzia) e Aceites Finca La Torre (Andaluzia).
  • Itália: Comincioli (Lombardia), Frantoio Bonamini (Vêneto), Frantoio Franci (Toscana), Azienda Agrária Viola (Úmbria) e Américo Quattrociocchi (Lácio).
  • Croácia: Amigo (Istra).

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários