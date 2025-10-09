9 azeites brasileiros estão entre os melhores do mundo; confira

Nove marcas de azeites de oliva extra virgem do Brasil foram selecionadas para integrar a edição 2026 do guia italiano Flos Olei, uma das principais referências globais do setor. A publicação, editada anualmente pelos críticos Marco Oreggia e Laura Marinelli, é utilizada como fonte de consulta por importadores internacionais.
- ANVISA proíbe a venda de todos os lotes de azeite; Veja marca
- Azeite no Brasil: conheça fraudes e como escolher sem erro
- Salão de Humor de Piracicaba é finalista em prêmio Internacional
A edição de 2026 do guia, que será lançada oficialmente em dezembro, contempla 500 marcas provenientes de 57 países. Na versão de 2025, o Brasil havia sido representado por 11 marcas.
Entre as representantes nacionais na lista deste ano, sete são do Rio Grande do Sul e duas de Minas Gerais.
Veja os azeites brasileiros selecionados para o guia:
- FAZENDA DO AZEITE SABIÁ (Rio Grande do Sul) - Nota 98
- PROSPERATO (Rio Grande do Sul) - Nota 97
- LAGAR H (Rio Grande do Sul) - Nota 93
- ESTÂNCIA DAS OLIVEIRAS (Rio Grande do Sul) - Nota 93
- CAPELA DE SANTANA (Rio Grande do Sul) - Nota 90
- AZEITE BEM TE VI (Rio Grande do Sul) - Nota 89
- AL-ZAIT & CIA. (Rio Grande do Sul) - Nota 87
- AZEITE VEROLÍ (Minas Gerais) - Nota 86
- BORRIELLO (Minas Gerais) - Nota 81
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Critérios de Seleção
A inclusão no Flos Olei é baseada na avaliação de cerca de 40 degustadores profissionais. Os azeites são pontuados em uma escala de 0 a 100, considerando a qualidade e o aroma. Apenas produtos que alcançam nota superior a 80 são selecionados.
O processo de avaliação também valoriza produtores que utilizam oliveiras próprias e que possuem equipamentos próprios para o processamento do azeite.
Nesta edição, nove marcas europeias atingiram a pontuação máxima de 100 pontos. São elas:
- Espanha: Casas de Hualdo (Castela-La Mancha), Castelo de Canena (Andaluzia) e Aceites Finca La Torre (Andaluzia).
- Itália: Comincioli (Lombardia), Frantoio Bonamini (Vêneto), Frantoio Franci (Toscana), Azienda Agrária Viola (Úmbria) e Américo Quattrociocchi (Lácio).
- Croácia: Amigo (Istra).