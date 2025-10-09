9 azeites brasileiros estão entre os melhores do mundo; confira

Nove marcas de azeites de oliva extra virgem do Brasil foram selecionadas para integrar a edição 2026 do guia italiano Flos Olei, uma das principais referências globais do setor. A publicação, editada anualmente pelos críticos Marco Oreggia e Laura Marinelli, é utilizada como fonte de consulta por importadores internacionais.

A edição de 2026 do guia, que será lançada oficialmente em dezembro, contempla 500 marcas provenientes de 57 países. Na versão de 2025, o Brasil havia sido representado por 11 marcas.