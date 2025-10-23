Agenda Cultural: Piracicaba recebe concerto do Projeto Guri

Com mais de 15 anos de trajetória, Seu Pereira e Coletivo 401 já passou por palcos importantes como o Circo Voador, empeçou turnês pelo Brasil e até apresentações na África e Europa. No show do SESI, o público poderá desfrutar da sonoridade única da banda e de sua identidade poética e contagiante. Os ingressos podem ser reservados pelo portal Sesi Eventos, garantindo um lugar para assistir a uma das formações mais criativas e autênticas da música brasileira contemporânea.

SESC Piracicaba

Nesta quinta-feira (23), o Teatro do Sesc Piracicaba recebe o Encontro de Bateras com Jo Totti, Wagner Silva e André Moreira, às 19h30, em uma atividade gratuita e presencial. A apresentação, intitulada “Ritmos do Norte do Brasil”, traz também os temas “A Consciência e a Criatividade na Aplicação” e “Figuras Rítmicas e suas Combinações”, abordando de forma prática a independência das combinações e a diversidade da musicalidade brasileira. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Na sexta-feira (24), o Encontro de Bateras continua com duas sessões imperdíveis no Teatro. Às 14h, Mauricio Boka, do Ratos de Porão, abre o evento com um medley explosivo e comenta sua trajetória, dividindo o palco com André Moreira, que demonstra grooves e técnicas aplicadas ao rock. Já às 19h30, os dois retornam com uma apresentação completa, acompanhados de banda, misturando punk, crust, crossover, thrash e fusion instrumental. Ambas as apresentações são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes no local. Simultaneamente, entre sexta (24) e domingo (26), acontece o Festival de Ginástica para Todos, no Ginásio, com atividades gratuitas que unem arte e movimento. A abertura será na sexta-feira, das 18h às 20h, reunindo grupos da cidade e da região em apresentações que celebram a inclusão e a expressão corporal.