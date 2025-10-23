23 de outubro de 2025
Logo Sampi
Agenda Cultural: Piracicaba recebe concerto do Projeto Guri

Por Bia Xavier - JP
| Tempo de leitura: 10 min
Divulgação
Projeto Guri realiza concerto especial neste domingo (26) pelos 20 anos do Polo Piracicaba.
Projeto Guri realiza concerto especial neste domingo (26) pelos 20 anos do Polo Piracicaba.

Piracicaba se prepara para uma semana cultural vibrante, com um destaque especial para a celebração dos 20 anos do Polo Piracicaba do Projeto GURI, que promete emocionar o público no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Além da performance do Coral do GURI, a cidade oferecerá sessões de cinema com filmes que provocam reflexão sobre identidade e convivência, recitais de piano e voz que passeiam por diferentes gêneros musicais, e um espetáculo de stand-up com Fabiano Cambota, que aborda o envelhecimento com leveza e bom humor. Veja os principais eventos da semana.

Projeto Guri - Concerto de 20 anos do Polo Piracicaba

No domingo (26) às 16h, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto em Piracicaba recebe uma apresentação especial do Coral do GURI de Piracicaba, sob a regência de Tiago Fagundes, em um evento que celebra a diversidade musical e a formação cultural de jovens talentos. O espetáculo integra o projeto GURI, com patrocínio prata da Caterpillar e parcerias com a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, realizado pela Santa Marcelina Cultura em colaboração com o Governo do Estado de São Paulo, por meio Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, além do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução. Ingressos com retirada 1h antes na bilheteria.

O repertório eclético do coral mescla tradições espirituais com composições brasileiras contemporâneas e clássicas, incluindo arranjos de "Yonder come day" e "We shall walk through The Valley" de autores como Adam e Matt Podd e Undine Moore, além de "Elijah rock" de Roger Emerson. A programação segue com obras nacionais como "Rosa Amarela" de Heitor Villa-Lobos, "Ouvi dizer" dos irmãos Melim em arranjo de Filipe de Mattos, "Esperando na Janela" de Targino Gondim, "Disparada" de Geraldo Vandré e Théó de Barros em versão de Marcos Leite e Regina Lucatto, e "Sá Marina" de Antonio Adolfo e Tiberio Gaspar, adaptada por Eduardo Lakschevitz, prometendo uma experiência harmoniosa e inspiradora para o público.

Recital de Piano e Voz

No sábado (25), o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes em Piracicaba recebe um recital de piano e voz com alunos do professor maestro César Pancirolli, da SIMC Music - Escola de Música. A apresentação, marcada para as 12h, no auditório do museu, é gratuita e aberta ao público, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo é oferecer aos estudantes uma experiência prática de palco e interação com o público, integrando-se ao currículo pedagógico da escola.

O repertório diversificado abrange clássicos eruditos, música popular brasileira e até pop/rock, celebrando a riqueza de vertentes musicais. O evento promove acessibilidade, com adaptações para pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados. Para mais informações, contate pelo WhatsApp (19) 3422-3069. Local: Rua Santo Antônio, 641, Centro.

Espetáculo Musical Tocar… Cantar e Contar

Na sexta-feira (24), o Teatro Municipal Dr. Losso Netto em Piracicaba será palco do espetáculo musical Tocar… Cantar e Contar, parte do projeto Por Trás da Canção. A apresentação, que começa às 20h, contará com a participação da cantora Claudya e do contrabaixista João Mourão, além de outros grandes músicos como Jonatas Dionísio, João Marcos de Almeida, Wagner de Almeida, Roggero Chiarinelli, Fabio da Costa e Danilo Telles. O evento, que tem direção e arranjos de Regina Gomes, explora os bastidores da criação musical, evidenciando compositores e suas inspirações cotidianas, naturais e interpessoais, com duração de 1h40.

Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes do início do espetáculo, diretamente na bilheteria do teatro, localizado na avenida Independência, 277, Centro. O evento também terá participações especiais de Celso Duarte e da banda The Pecegers, enriquecendo ainda mais a noite. A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e promete uma experiência envolvente e educativa para os amantes da música e da arte de compor.

Programação Cultural da Biblioteca Municipal

No sábado (25) a programação cultural em Piracicaba inicia às 10h30 com um recital de piano que promete encantar o público, seguido, às 15h, por uma sessão especial da Cineteca na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, localizada na Rua Saldanha Marinho, 333, no Centro. Essa exibição gratuita apresenta três curtas-metragens brasileiros que exploram temas profundos de identidade e relações humanas, convidando os espectadores a uma reflexão sensível sobre o cotidiano e as conexões afetivas.

O primeiro curta, "Ernesto no País do Futebol", acompanha a jornada de um menino argentino que enfrenta os desafios de se adaptar à vida no Brasil durante a Copa do Mundo, promovendo uma mensagem inspiradora sobre tolerância e compreensão mútua. Em seguida, "Naiá e a Lua" recria a lenda indígena da Amazônia, contando como a jovem Naiá, apaixonada pela Lua (Jaci), tenta tocá-la através do reflexo na água e se transforma na flor vitória-régia, que desabrocha à noite em homenagem ao seu amor — uma história lírica que entrelaça romance, folclore e o encanto da natureza. Por fim, "Bá" retrata a transformação na vida de Bruno quando sua avó japonesa, chamada Bá (de Batchan), passa a morar com a família, oferecendo um olhar terno sobre laços geracionais, carinho e a dinâmica do convívio doméstico.

Nhô Cine 

O cineclube Nhô Cine promove na sexta-feira (24), às 19h30, uma sessão gratuita no Anfiteatro “Alceu Maynard Araújo”, localizado na Rua Vergueiro, 145, Centro. Nesta edição, o destaque é o longa-metragem “Propriedade”, dirigido por Daniel Bandeira, um suspense de ficção com duração de 1h40 minutos e classificação indicativa de 16 anos, lançado em 2022. A trama explora a tensão entre uma estilista reclusa, interpretada por Malu Galli, que se refugia em seu carro blindado, e os trabalhadores de uma fazenda familiar que se rebelam do lado de fora, criando um embate simbólico sobre classe social, medo e resistência, separados apenas por uma fina camada de vidro.

O filme estreou na Mostra Première Brasil do Festival do Rio em outubro de 2022 e ganhou projeção internacional na seção Panorama do Festival de Berlim em 2023, além de participar de eventos renomados como a 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o 17º Fest Aruanda, a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes e a 17ª CineBH. No Rio Fantastik Festival de 2023, conquistou os prêmios de Melhor Longa-Metragem e Melhor Direção pelo júri oficial. Após a exibição, o público poderá participar de um bate-papo com André Panzarin, engenheiro agrônomo especializado em sociologia e comunicação rural, com foco em produções audiovisuais socioambientais, autor do curta “Entrevivências”, selecionado para a Mostra Ecofalante de Cinema 2025.

Stand-Up – Fabiano Cambota

Fabiano Cambota, renomado humorista, músico e apresentador, retorna aos palcos com o espetáculo inédito "Sexy Sênior", uma reflexão leve e divertida sobre o envelhecimento que promete conquistar o público com seu humor característico. Após anos de sucesso em apresentações pelo Brasil, Cambota mergulha no tema da "melhor idade" sem qualquer traço de melancolia, explorando as mudanças que o tempo traz com bom humor e estilo. O show, que dura 90 minutos e é indicado para maiores de 14 anos, transforma o inevitável passar dos anos em um manifesto alegre sobre aceitação e autodescoberta, convidando todos a rirem dos próprios limites e das transformações cotidianas.

A apresentação acontece na quarta-feira (29) às 20h, no Teatro Dr. Losso Netto, com ingressos disponíveis no site da Mega Bilheteria ou diretamente na bilheteria do local. Os valores variam conforme a modalidade: meia-entrada a R$ 45,00, desconto Unimed também por R$ 45,00, ingresso solidário a R$ 70,00 e inteira por R$ 90,00, garantindo opções acessíveis para diferentes públicos que desejam participar dessa celebração bem-humorada da vida madura.

SESI Piracicaba

A banda Seu Pereira e Coletivo 401, um dos nomes mais representativos da cena musical paraibana, se apresenta no projeto SESI Música – Série Popular neste sábado (25), às 20h. Conhecida por unir rock, baião, samba rock nordestino e funk paraibano em uma mistura vibrante e autoral, a banda promete um show cheio de energia e brasilidade. Formado em 2009, o grupo leva aos palcos a essência da vivência urbana de João Pessoa e apresenta um repertório que passeia entre seus sucessos e as faixas inéditas do novo álbum “Obsoleto”.

Com mais de 15 anos de trajetória, Seu Pereira e Coletivo 401 já passou por palcos importantes como o Circo Voador, empeçou turnês pelo Brasil e até apresentações na África e Europa. No show do SESI, o público poderá desfrutar da sonoridade única da banda e de sua identidade poética e contagiante. Os ingressos podem ser reservados pelo portal Sesi Eventos, garantindo um lugar para assistir a uma das formações mais criativas e autênticas da música brasileira contemporânea.

SESC Piracicaba

Nesta quinta-feira (23), o Teatro do Sesc Piracicaba recebe o Encontro de Bateras com Jo Totti, Wagner Silva e André Moreira, às 19h30, em uma atividade gratuita e presencial. A apresentação, intitulada “Ritmos do Norte do Brasil”, traz também os temas “A Consciência e a Criatividade na Aplicação” e “Figuras Rítmicas e suas Combinações”, abordando de forma prática a independência das combinações e a diversidade da musicalidade brasileira. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Na sexta-feira (24), o Encontro de Bateras continua com duas sessões imperdíveis no Teatro. Às 14h, Mauricio Boka, do Ratos de Porão, abre o evento com um medley explosivo e comenta sua trajetória, dividindo o palco com André Moreira, que demonstra grooves e técnicas aplicadas ao rock. Já às 19h30, os dois retornam com uma apresentação completa, acompanhados de banda, misturando punk, crust, crossover, thrash e fusion instrumental. Ambas as apresentações são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes no local. Simultaneamente, entre sexta (24) e domingo (26), acontece o Festival de Ginástica para Todos, no Ginásio, com atividades gratuitas que unem arte e movimento. A abertura será na sexta-feira, das 18h às 20h, reunindo grupos da cidade e da região em apresentações que celebram a inclusão e a expressão corporal.

O sábado (25) será marcado por uma programação diversa. Pela manhã, às 10h30, na Sala de Expressão Corporal, acontece o Música em Família: Primavera – Ocupação do Brincar, com a educadora musical Cris Baroni e a Escola Harmonia, propondo um encontro lúdico e gratuito que envolve crianças e familiares em canções inspiradas na estação das flores. No mesmo dia, das 10h às 12h30, no Ginásio, ocorre uma vivência prática de Ginástica Rítmica, com experimentação de movimentos e aparelhos da modalidade. Às 16h, o Teatro recebe o espetáculo circense Xulé À La Carte, com ingressos a R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia), R$ 12 (credencial plena) e entrada gratuita para crianças de até 12 anos — à venda na bilheteria a partir de 14/10, às 17h. O espetáculo traz os palhaços Xulé e Pipoca em esquetes cômicas que convidam o público a participar das trapalhadas. Encerrando o sábado, às 17h, acontece o passeio Re-Conhecendo Piracicaba – Rota Vila África, saindo do Centro Cultural e Social Rafael Baptista Antônio – Faé, na Vila Independência. O percurso gratuito propõe uma imersão na ancestralidade africana da cidade, destacando lugares simbólicos da cultura negra local.

No domingo (26), o Ginásio segue com as atividades de Ginástica Rítmica, das 10h às 12h30, e com o Festival de Ginástica para Todos, das 15h às 17h, ambos gratuitos. Para os amantes do cinema, às 16h, o Teatro exibe “Nosferatu”, uma releitura moderna do clássico do terror, com indicações ao Oscar e BAFTA de 2024. A sessão é gratuita e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.

Encerrando a programação, na terça-feira (28), às 19h, o Teatro do Sesc recebe o encontro Jovens pelo Clima: Um Chamado para a Ação, evento gratuito que integra o IV Ciclo de Eventos sobre Mudanças Climáticas em Piracicaba. A atividade reúne ativistas do projeto Jovens pelo Clima, e conta com a presença de Txai Suruí e Jefferson Rodrigues, em um diálogo sobre justiça climática, arte-vismo, educação e mobilização social das juventudes em prol do meio ambiente.

