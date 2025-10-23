Agenda Cultural: Piracicaba recebe concerto do Projeto Guri

Piracicaba se prepara para uma semana cultural vibrante, com um destaque especial para a celebração dos 20 anos do Polo Piracicaba do Projeto GURI, que promete emocionar o público no Teatro Municipal Dr. Losso Netto. Além da performance do Coral do GURI, a cidade oferecerá sessões de cinema com filmes que provocam reflexão sobre identidade e convivência, recitais de piano e voz que passeiam por diferentes gêneros musicais, e um espetáculo de stand-up com Fabiano Cambota, que aborda o envelhecimento com leveza e bom humor. Veja os principais eventos da semana.
Projeto Guri - Concerto de 20 anos do Polo Piracicaba
No domingo (26) às 16h, o Teatro Municipal Dr. Losso Netto em Piracicaba recebe uma apresentação especial do Coral do GURI de Piracicaba, sob a regência de Tiago Fagundes, em um evento que celebra a diversidade musical e a formação cultural de jovens talentos. O espetáculo integra o projeto GURI, com patrocínio prata da Caterpillar e parcerias com a Prefeitura Municipal de Piracicaba e a Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse, realizado pela Santa Marcelina Cultura em colaboração com o Governo do Estado de São Paulo, por meio Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, além do Ministério da Cultura e do Governo Federal – União e Reconstrução. Ingressos com retirada 1h antes na bilheteria.
O repertório eclético do coral mescla tradições espirituais com composições brasileiras contemporâneas e clássicas, incluindo arranjos de "Yonder come day" e "We shall walk through The Valley" de autores como Adam e Matt Podd e Undine Moore, além de "Elijah rock" de Roger Emerson. A programação segue com obras nacionais como "Rosa Amarela" de Heitor Villa-Lobos, "Ouvi dizer" dos irmãos Melim em arranjo de Filipe de Mattos, "Esperando na Janela" de Targino Gondim, "Disparada" de Geraldo Vandré e Théó de Barros em versão de Marcos Leite e Regina Lucatto, e "Sá Marina" de Antonio Adolfo e Tiberio Gaspar, adaptada por Eduardo Lakschevitz, prometendo uma experiência harmoniosa e inspiradora para o público.
Recital de Piano e Voz
No sábado (25), o Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes em Piracicaba recebe um recital de piano e voz com alunos do professor maestro César Pancirolli, da SIMC Music - Escola de Música. A apresentação, marcada para as 12h, no auditório do museu, é gratuita e aberta ao público, com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura. O objetivo é oferecer aos estudantes uma experiência prática de palco e interação com o público, integrando-se ao currículo pedagógico da escola.
O repertório diversificado abrange clássicos eruditos, música popular brasileira e até pop/rock, celebrando a riqueza de vertentes musicais. O evento promove acessibilidade, com adaptações para pessoas com deficiência motora, dificuldades de locomoção e ostomizados. Para mais informações, contate pelo WhatsApp (19) 3422-3069. Local: Rua Santo Antônio, 641, Centro.
Espetáculo Musical Tocar… Cantar e Contar
Na sexta-feira (24), o Teatro Municipal Dr. Losso Netto em Piracicaba será palco do espetáculo musical Tocar… Cantar e Contar, parte do projeto Por Trás da Canção. A apresentação, que começa às 20h, contará com a participação da cantora Claudya e do contrabaixista João Mourão, além de outros grandes músicos como Jonatas Dionísio, João Marcos de Almeida, Wagner de Almeida, Roggero Chiarinelli, Fabio da Costa e Danilo Telles. O evento, que tem direção e arranjos de Regina Gomes, explora os bastidores da criação musical, evidenciando compositores e suas inspirações cotidianas, naturais e interpessoais, com duração de 1h40.
Os ingressos são gratuitos e serão distribuídos uma hora antes do início do espetáculo, diretamente na bilheteria do teatro, localizado na avenida Independência, 277, Centro. O evento também terá participações especiais de Celso Duarte e da banda The Pecegers, enriquecendo ainda mais a noite. A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, e promete uma experiência envolvente e educativa para os amantes da música e da arte de compor.
Programação Cultural da Biblioteca Municipal
No sábado (25) a programação cultural em Piracicaba inicia às 10h30 com um recital de piano que promete encantar o público, seguido, às 15h, por uma sessão especial da Cineteca na Biblioteca Municipal Ricardo Ferraz de Arruda Pinto, localizada na Rua Saldanha Marinho, 333, no Centro. Essa exibição gratuita apresenta três curtas-metragens brasileiros que exploram temas profundos de identidade e relações humanas, convidando os espectadores a uma reflexão sensível sobre o cotidiano e as conexões afetivas.
O primeiro curta, "Ernesto no País do Futebol", acompanha a jornada de um menino argentino que enfrenta os desafios de se adaptar à vida no Brasil durante a Copa do Mundo, promovendo uma mensagem inspiradora sobre tolerância e compreensão mútua. Em seguida, "Naiá e a Lua" recria a lenda indígena da Amazônia, contando como a jovem Naiá, apaixonada pela Lua (Jaci), tenta tocá-la através do reflexo na água e se transforma na flor vitória-régia, que desabrocha à noite em homenagem ao seu amor — uma história lírica que entrelaça romance, folclore e o encanto da natureza. Por fim, "Bá" retrata a transformação na vida de Bruno quando sua avó japonesa, chamada Bá (de Batchan), passa a morar com a família, oferecendo um olhar terno sobre laços geracionais, carinho e a dinâmica do convívio doméstico.
Nhô Cine
O cineclube Nhô Cine promove na sexta-feira (24), às 19h30, uma sessão gratuita no Anfiteatro “Alceu Maynard Araújo”, localizado na Rua Vergueiro, 145, Centro. Nesta edição, o destaque é o longa-metragem “Propriedade”, dirigido por Daniel Bandeira, um suspense de ficção com duração de 1h40 minutos e classificação indicativa de 16 anos, lançado em 2022. A trama explora a tensão entre uma estilista reclusa, interpretada por Malu Galli, que se refugia em seu carro blindado, e os trabalhadores de uma fazenda familiar que se rebelam do lado de fora, criando um embate simbólico sobre classe social, medo e resistência, separados apenas por uma fina camada de vidro.
O filme estreou na Mostra Première Brasil do Festival do Rio em outubro de 2022 e ganhou projeção internacional na seção Panorama do Festival de Berlim em 2023, além de participar de eventos renomados como a 46ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, o 17º Fest Aruanda, a 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes e a 17ª CineBH. No Rio Fantastik Festival de 2023, conquistou os prêmios de Melhor Longa-Metragem e Melhor Direção pelo júri oficial. Após a exibição, o público poderá participar de um bate-papo com André Panzarin, engenheiro agrônomo especializado em sociologia e comunicação rural, com foco em produções audiovisuais socioambientais, autor do curta “Entrevivências”, selecionado para a Mostra Ecofalante de Cinema 2025.
Stand-Up – Fabiano Cambota
Fabiano Cambota, renomado humorista, músico e apresentador, retorna aos palcos com o espetáculo inédito "Sexy Sênior", uma reflexão leve e divertida sobre o envelhecimento que promete conquistar o público com seu humor característico. Após anos de sucesso em apresentações pelo Brasil, Cambota mergulha no tema da "melhor idade" sem qualquer traço de melancolia, explorando as mudanças que o tempo traz com bom humor e estilo. O show, que dura 90 minutos e é indicado para maiores de 14 anos, transforma o inevitável passar dos anos em um manifesto alegre sobre aceitação e autodescoberta, convidando todos a rirem dos próprios limites e das transformações cotidianas.
A apresentação acontece na quarta-feira (29) às 20h, no Teatro Dr. Losso Netto, com ingressos disponíveis no site da Mega Bilheteria ou diretamente na bilheteria do local. Os valores variam conforme a modalidade: meia-entrada a R$ 45,00, desconto Unimed também por R$ 45,00, ingresso solidário a R$ 70,00 e inteira por R$ 90,00, garantindo opções acessíveis para diferentes públicos que desejam participar dessa celebração bem-humorada da vida madura.
SESI Piracicaba
A banda Seu Pereira e Coletivo 401, um dos nomes mais representativos da cena musical paraibana, se apresenta no projeto SESI Música – Série Popular neste sábado (25), às 20h. Conhecida por unir rock, baião, samba rock nordestino e funk paraibano em uma mistura vibrante e autoral, a banda promete um show cheio de energia e brasilidade. Formado em 2009, o grupo leva aos palcos a essência da vivência urbana de João Pessoa e apresenta um repertório que passeia entre seus sucessos e as faixas inéditas do novo álbum “Obsoleto”.
Com mais de 15 anos de trajetória, Seu Pereira e Coletivo 401 já passou por palcos importantes como o Circo Voador, empeçou turnês pelo Brasil e até apresentações na África e Europa. No show do SESI, o público poderá desfrutar da sonoridade única da banda e de sua identidade poética e contagiante. Os ingressos podem ser reservados pelo portal Sesi Eventos, garantindo um lugar para assistir a uma das formações mais criativas e autênticas da música brasileira contemporânea.
SESC Piracicaba
Nesta quinta-feira (23), o Teatro do Sesc Piracicaba recebe o Encontro de Bateras com Jo Totti, Wagner Silva e André Moreira, às 19h30, em uma atividade gratuita e presencial. A apresentação, intitulada “Ritmos do Norte do Brasil”, traz também os temas “A Consciência e a Criatividade na Aplicação” e “Figuras Rítmicas e suas Combinações”, abordando de forma prática a independência das combinações e a diversidade da musicalidade brasileira. Os ingressos são gratuitos e devem ser retirados com uma hora de antecedência.
Na sexta-feira (24), o Encontro de Bateras continua com duas sessões imperdíveis no Teatro. Às 14h, Mauricio Boka, do Ratos de Porão, abre o evento com um medley explosivo e comenta sua trajetória, dividindo o palco com André Moreira, que demonstra grooves e técnicas aplicadas ao rock. Já às 19h30, os dois retornam com uma apresentação completa, acompanhados de banda, misturando punk, crust, crossover, thrash e fusion instrumental. Ambas as apresentações são gratuitas, com retirada de ingressos uma hora antes no local. Simultaneamente, entre sexta (24) e domingo (26), acontece o Festival de Ginástica para Todos, no Ginásio, com atividades gratuitas que unem arte e movimento. A abertura será na sexta-feira, das 18h às 20h, reunindo grupos da cidade e da região em apresentações que celebram a inclusão e a expressão corporal.
O sábado (25) será marcado por uma programação diversa. Pela manhã, às 10h30, na Sala de Expressão Corporal, acontece o Música em Família: Primavera – Ocupação do Brincar, com a educadora musical Cris Baroni e a Escola Harmonia, propondo um encontro lúdico e gratuito que envolve crianças e familiares em canções inspiradas na estação das flores. No mesmo dia, das 10h às 12h30, no Ginásio, ocorre uma vivência prática de Ginástica Rítmica, com experimentação de movimentos e aparelhos da modalidade. Às 16h, o Teatro recebe o espetáculo circense Xulé À La Carte, com ingressos a R$ 40 (inteira), R$ 20 (meia), R$ 12 (credencial plena) e entrada gratuita para crianças de até 12 anos — à venda na bilheteria a partir de 14/10, às 17h. O espetáculo traz os palhaços Xulé e Pipoca em esquetes cômicas que convidam o público a participar das trapalhadas. Encerrando o sábado, às 17h, acontece o passeio Re-Conhecendo Piracicaba – Rota Vila África, saindo do Centro Cultural e Social Rafael Baptista Antônio – Faé, na Vila Independência. O percurso gratuito propõe uma imersão na ancestralidade africana da cidade, destacando lugares simbólicos da cultura negra local.
No domingo (26), o Ginásio segue com as atividades de Ginástica Rítmica, das 10h às 12h30, e com o Festival de Ginástica para Todos, das 15h às 17h, ambos gratuitos. Para os amantes do cinema, às 16h, o Teatro exibe “Nosferatu”, uma releitura moderna do clássico do terror, com indicações ao Oscar e BAFTA de 2024. A sessão é gratuita e os ingressos devem ser retirados com uma hora de antecedência.
Encerrando a programação, na terça-feira (28), às 19h, o Teatro do Sesc recebe o encontro Jovens pelo Clima: Um Chamado para a Ação, evento gratuito que integra o IV Ciclo de Eventos sobre Mudanças Climáticas em Piracicaba. A atividade reúne ativistas do projeto Jovens pelo Clima, e conta com a presença de Txai Suruí e Jefferson Rodrigues, em um diálogo sobre justiça climática, arte-vismo, educação e mobilização social das juventudes em prol do meio ambiente.