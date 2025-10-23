Veja as estreias da semana no cinema de Piracicaba

Esta semana, o Cine Araújo Piracicaba traz novidades para todos os gostos! Os ingressos estão disponíveis nas bilheterias e no site oficial do Cine Araújo Piracicaba.
VEJA MAIS:
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
MAURÍCIO DE SOUZA – O FILME
A trajetória de um jovem apaixonado por quadrinhos que, apoiado pela família, enfrenta dificuldades e preconceitos para transformar um sonho improvável em carreira.
SE NÃO FOSSE VOCÊ
Após o acidente que mata o pai de Clara e a irmã de Morgan, a família desmorona. Morgan, que foi mãe aos 18, tenta proteger a filha dos erros do passado. Clara, por sua vez, busca independência e resiste ao controle materno.
CHAINSAW MAN: O FILME – ARCO DA REZE
Denji vive como o temido Homem-Motosserra, um jovem com coração de demônio que integra a Divisão Especial 4 de Caçadores de Demônios. Após um encontro marcante com Makima, a mulher de seus sonhos, ele busca refúgio da chuva e acaba conhecendo Reze, a misteriosa atendente de um café.
PARANORMAM (REMASTERIZADO)
Norman Babcock é um garoto que fala com os mortos, habilidade em que só seu amigo Neil acredita. Ao tentar ajudar num ritual anual para proteger a cidade de uma antiga maldição de bruxa, algo dá errado e os mortos se levantam das sepulturas.
FRANKIE E OS MONSTROS
Stitch Head vive isolado no castelo cuidando dos outros monstros e sonhando com afeto. Quando um show itinerante chega à cidade procurando novas atrações, o dono do espetáculo vê em Stitch a estrela que promete amor e fama, uma chance de ser finalmente reconhecido.
A MEIA-IRMÃ FEIA
Elvira, meia-irmã da princesa em um reino obcecado pela beleza, decide conquistar o príncipe a qualquer custo. Em uma competição brutal pela perfeição física, ela recorre a esquemas extremos na esperança de ser escolhida rainha do baile.
PAI DO ANO
Quando a esposa se interna por 90 dias, Andy Goodrich é forçado a cuidar dos gêmeos de 9 anos e enfrentar dívida na galeria. Sem jeito para a paternidade, ele pede ajuda à filha adulta Grace, o que traz à tona mágoas antigas e os obriga a reconstituir a relação enquanto lidam com a crise familiar.
#SALVE ROSA
Rosa é uma jovem influenciadora com mais de 2 milhões de seguidores cuja rotina exaustiva e pública é rigidamente controlada pela mãe superprotetora, Dora. Após desmaiar na escola, Rosa começa a investigar seu próprio passado e descobre segredos perturbadores que abalam a relação com a mãe e colocam sua segurança em risco.
SEGUEM EM CARTAZ
O Telefone Preto 2; A Casa Mágica da Gabby – O Filme; Tron: Ares; Eu e Meu Avô Nihonjin; Perrengue Fashion; Aprender a Sonhar; Bia Mais Um.
FILMES EM PRÉ-ESTREIA
O Agente Secreto (estreia em 06/11); Wicked: Parte 2 (estreia em 19/11); Guerreiras do K-Pop: Para Cantar Junto (estreia em 31/10); J-Hope Tour “Hope On The Stage – The Movie” (estreia em 03/11); Tubarão – Relançamento (estreia em 30/10); A Noiva Cadáver – Relançamento (estreia em 30/10); De Volta Para o futuro – Relançamento (estreia em 05/11); Twice: One In A Million (estreia em 06/11).