STF aprova nomeação de parentes em cargos políticos; entenda

O Supremo Tribunal Federal (STF) formou maioria de votos nesta sexta-feira (24), para validar a nomeação de familiares para o exercício de cargos de natureza política, como os de secretário municipal, estadual ou ministro de Estado.

O tema foi analisado no âmbito de um recurso que questionava a vedação ao nepotismo. Os ministros discutiram a constitucionalidade de uma regra que permite a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, para ocupar cargos dessa natureza.