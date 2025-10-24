Receita abre novo lote de restituição do IR; como receber

A Receita Federal do Brasil (RFB) iniciou a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda (IR) referente ao mês de outubro de 2025, a partir das 10h desta sexta-feira (24). O pagamento dos valores está previsto para ocorrer em 31 de outubro.

VEJA MAIS:

Este lote abrange contribuintes que transmitiram suas declarações de 2025 fora do prazo ou que solucionaram pendências, além de contemplar restituições residuais de anos anteriores.