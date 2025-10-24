Receita abre novo lote de restituição do IR; como receber

A Receita Federal do Brasil (RFB) iniciou a consulta ao lote residual de restituições do Imposto de Renda (IR) referente ao mês de outubro de 2025, a partir das 10h desta sexta-feira (24). O pagamento dos valores está previsto para ocorrer em 31 de outubro.
Este lote abrange contribuintes que transmitiram suas declarações de 2025 fora do prazo ou que solucionaram pendências, além de contemplar restituições residuais de anos anteriores.
O montante total a ser distribuído é de R$ 602,9 milhões, beneficiando 248.894 contribuintes. Desse total, R$ 349,3 milhões são destinados a grupos com prioridade legal.
Os beneficiários prioritários estão distribuídos da seguinte forma:
- 6.627 idosos acima de 80 anos.
- 36.714 contribuintes na faixa etária de 60 a 79 anos.
- 5.040 contribuintes com deficiência física ou mental ou moléstia grave.
- 10.871 contribuintes cuja principal fonte de renda é o magistério.
- 158.775 contribuintes que obtiveram prioridade por utilizarem a declaração pré-preenchida e/ou optarem pelo recebimento da restituição via PIX.
- Outros 30.867 contribuintes sem prioridade legal também estão incluídos neste lote.
Procedimento para Consulta
Para verificar a situação da restituição, o contribuinte deve acessar a página da Receita Federal na internet, selecionar a opção "Meu Imposto de Renda" e, em seguida, clicar em "Consultar a Restituição".
O portal disponibiliza orientações e canais de serviço, possibilitando a consulta simplificada ou completa do status da declaração por meio do extrato de processamento, acessível no e-CAC (Centro Virtual de Atendimento). Caso seja identificada alguma pendência, o contribuinte pode retificar a declaração.
A Receita Federal também oferece um aplicativo para dispositivos móveis, permitindo a consulta direta de informações sobre a liberação das restituições do IRPF e a situação cadastral do CPF.
Situação de Malha Fina
Ao consultar, o cidadão pode verificar se há pendências que impedem o crédito da restituição, indicando a retenção da declaração na "malha fina".
Para confirmar a situação de malha fina, é possível acessar o "extrato" do Imposto de Renda no e-CAC. Após o login, deve-se selecionar “Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)”, ir à aba “Processamento” e escolher o item “Pendências de Malha”. O sistema indicará se a declaração foi retida e o motivo.
O acesso ao extrato do IR requer o uso de código de acesso gerado no site da RFB ou de certificado digital.
Restituições de declarações com inconsistência (em malha) só são liberadas após a correção pelo contribuinte ou mediante comprovação de que a declaração original está correta.
Prazo e regras para o resgate
A Receita Federal informou que os pagamentos serão feitos exclusivamente em conta bancária de titularidade do contribuinte para evitar erros nos dados.
Caso o crédito não seja efetuado, o Banco do Brasil, agente financeiro responsável, mantém o serviço de reagendamento disponível por um ano após a primeira tentativa de depósito. O contribuinte pode corrigir os dados bancários para uma conta de sua titularidade e solicitar novo crédito.
O reagendamento pode ser feito pelo Portal Banco do Brasil, acessando o site https://www.bb.com.br/irpf, ou pela Central de Relacionamento BB, pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).
Nesse processo, é necessário informar o valor da restituição e o número do recibo da declaração.
Se o valor não for resgatado no prazo de um ano, o contribuinte deverá solicitá-lo por meio do Portal e-CAC, no site da Receita Federal, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda e clicando em "Solicitar restituição não resgatada na rede bancária".