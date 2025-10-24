Salão de Humor de Piracicaba é finalista em prêmio Internacional

O 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba, um dos mais tradicionais eventos do gênero no mundo, foi selecionado como finalista do Prêmio Internacional Humor Sapiens. A premiação reconhece indivíduos e instituições com contribuições excepcionais ao estudo e à promoção do humor.
O Salão concorre na categoria Instituição Destacada, reservada a organizações que fomentam o humor cultural, artístico, educativo ou social. Na categoria Pessoa Destacada, o Brasil também está representado pelo mineiro Elcio Danilo Russo Amorim (Edra).
O Prêmio Humor Sapiens recebeu um total de 105 inscrições, oriundas de 33 países, incluindo Argentina, Croácia, Inglaterra, Egito e Turquia. Os vencedores serão definidos por um comitê de avaliação e anunciados em 1º de novembro, recebendo um troféu exclusivo e um diploma.
Carlos Beltrame, secretário municipal de Cultura, expressou orgulho pela indicação: “Estar entre os finalistas de um prêmio internacional que reconhece o humor como fenômeno cultural, artístico e humano é motivo de orgulho para Piracicaba. O Salão tem uma trajetória consolidada e segue reafirmando sua relevância no cenário mundial, ao estimular a reflexão e a sensibilidade por meio do humor.”
Júnior Kadeshi, coordenador do Salão, destacou que o feito é fruto de um esforço conjunto: “O Salão de Humor é feito de alma e cor — um trabalho coletivo que renasce a cada edição, reafirmando a força do humor como expressão artística, reflexão social e celebração da diversidade que projeta Piracicaba para o mundo.”
A lista completa dos finalistas está disponível no site oficial do prêmio: https://humorsapiens.com/international-humor-sapiens-award/nominees.
Serviço
O 52º Salão Internacional de Humor de Piracicaba permanece aberto à visitação gratuita até 02 de novembro no Armazém 14 do Parque do Engenho Central (avenida Dr. Maurice Allain, 454 – Vila Rezende). O horário de funcionamento é de quarta a sexta-feira, das 9h às 17h, e aos sábados, domingos e feriados, das 10h às 18h. Para saber mais acesse: salaodehumor.piracicaba.sp.gov.br