15º Desfile Inclusivo em Piracicaba celebra a diversidade

A noite desta quarta-feira (22), marcou um momento de profunda emoção e significado para Piracicaba, com a realização da 15ª edição do Desfile Inclusivo. A Praça Sul de Eventos do Shopping Piracicaba transformou-se em um vibrante epicentro de celebração da diversidade, atraindo um público estimado em mais de 1.500 pessoas que testemunharam a poderosa união entre moda, representatividade e, acima de tudo, inclusão. O evento, uma iniciativa do vereador André Bandeira e concretizada em parceria estratégica com o Shopping Piracicaba, consolidou-se como um dos encontros mais impactantes e significativos da região na promoção da acessibilidade e da igualdade de oportunidades.
VEJA MAIS:
- Multivacinação Nacional: Piracicaba foca na imunização infantil
- Salão de Humor de Piracicaba é finalista em prêmio Internacional
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
A passarela do Desfile Inclusivo não foi apenas um local de exibição de roupas, mas um verdadeiro espetáculo de empatia e respeito, onde modelos com e sem deficiência desfilaram lado a lado, irradiando confiança, beleza e autenticidade. Cada passo dado representou um ato de coragem individual e um avanço coletivo na incessante luta contra o preconceito e o capacitismo, reforçando a mensagem inegável de que a verdadeira essência da beleza reside na individualidade, na representatividade e na capacidade inerente de superação de cada ser humano.
A iniciativa contou com a adesão de diversas marcas de destaque do Shopping Piracicaba, que demonstraram um compromisso genuíno com a visão de uma moda para todos. O evento foi prestigiado por importantes autoridades, que endossaram a causa da inclusão, sublinhando o compromisso institucional com a construção de uma sociedade mais justa, acessível e humana. Estiveram presentes o Dr. Achile Alesina, Desembargador do Estado de São Paulo; a Dra. Gabriela Albuquerque, Gerente Regional do Ministério do Trabalho e Emprego; e Marcos Alexandre Pavanelo Rodrigues, Subinspetor da Guarda Civil de Piracicaba.
O vereador André Bandeira, idealizador e grande entusiasta do projeto, expressou sua profunda emoção e gratidão a todos os envolvidos, destacando a relevância do desfile. "Este não é apenas um desfile de moda; é uma declaração poderosa de que a diferença enriquece. Cada passo na passarela é um ato de coragem e um avanço significativo na luta contra o capacitismo. Nosso objetivo primordial é garantir que a inclusão seja vista não como um favor, mas como um direito inalienável e uma realidade vibrante em nossa comunidade. Ver o brilho nos olhos de cada modelo é a maior recompensa que podemos ter", declarou Bandeira.
O sucesso estrondoso da 15ª edição do Desfile Inclusivo é um reflexo direto do comprometimento inabalável de patrocinadores e apoiadores que acreditam fervorosamente na causa da inclusão. Na categoria Ouro, o evento contou com o apoio fundamental da LEF Cerâmica, Implante Day e Shopping Piracicaba. A categoria Prata foi composta por PECEGE, Dra. Marcela Castro e CEP. Já na categoria Bronze, contribuíram Uniodonto, ACIPI, Delta Supermercado, Aversa, Miguel Imóveis, Unimed, Ademicon e Voxeretz.
Além disso, o evento contou com o apoio técnico e visual de profissionais renomados, que garantiram a excelência e o brilho da produção, como Maicon Sachi Fotografia, Rodrigo Alexandre Fotografia e Madalena Neves (cabelo e maquiagem). Ao unir moda, beleza, emoção e inclusão de forma tão impactante e inspiradora, o Desfile Inclusivo reafirma sua posição como um marco memorável no calendário de Piracicaba.