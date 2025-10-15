15º Desfile Inclusivo em Piracicaba celebra a diversidade

A noite desta quarta-feira (22), marcou um momento de profunda emoção e significado para Piracicaba, com a realização da 15ª edição do Desfile Inclusivo. A Praça Sul de Eventos do Shopping Piracicaba transformou-se em um vibrante epicentro de celebração da diversidade, atraindo um público estimado em mais de 1.500 pessoas que testemunharam a poderosa união entre moda, representatividade e, acima de tudo, inclusão. O evento, uma iniciativa do vereador André Bandeira e concretizada em parceria estratégica com o Shopping Piracicaba, consolidou-se como um dos encontros mais impactantes e significativos da região na promoção da acessibilidade e da igualdade de oportunidades.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

A passarela do Desfile Inclusivo não foi apenas um local de exibição de roupas, mas um verdadeiro espetáculo de empatia e respeito, onde modelos com e sem deficiência desfilaram lado a lado, irradiando confiança, beleza e autenticidade. Cada passo dado representou um ato de coragem individual e um avanço coletivo na incessante luta contra o preconceito e o capacitismo, reforçando a mensagem inegável de que a verdadeira essência da beleza reside na individualidade, na representatividade e na capacidade inerente de superação de cada ser humano.