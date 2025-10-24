Multivacinação Nacional: Piracicaba foca na imunização infantil

Lançada em 6 de outubro, a campanha nacional disponibiliza todas as vacinas previstas no Calendário Nacional de Vacinação. Um marco importante foi o "Dia D" de Mobilização, realizado no último sábado (18), que resultou na aplicação de 1.413 doses e imunização de 754 pessoas. O Ministério da Saúde tem priorizado o resgate de não vacinados contra HPV (para jovens de 15 a 19 anos), febre amarela e sarampo, este último em resposta à escalada de casos na América do Norte, que concentra 99% dos 7 mil casos registrados no continente, reforçando a urgência da imunização.

Piracicaba está em plena mobilização com a Campanha Nacional de Multivacinação, que se estende até o dia 31 de outubro. Com foco primordial em crianças e adolescentes de até 15 anos, a iniciativa visa garantir a atualização da caderneta vacinal e fortalecer a proteção contra diversas doenças imunopreveníveis, com a cidade adotando estratégias abrangentes para alcançar seu público-alvo e garantir a saúde coletiva.

Para facilitar o acesso da população, as salas de vacina em Piracicaba funcionam em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Postos de Saúde da Família (PSFs), exceto na UBS Paulista, de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. Além disso, a UBS Centro, localizada na avenida França, 227, no Jardim Europa, oferece um horário estendido, das 17h às 20h, também de segunda a sexta. A Secretaria de Saúde de Piracicaba também intensificou a vacinação contra a febre amarela, com ações casa a casa em áreas rurais, imunizando 4.318 pessoas de 26 de julho até 22 de outubro, complementando a oferta nas unidades de saúde.

Complementando a campanha, a Estratégia de Vacinação nas Escolas, uma parceria entre as Secretarias de Saúde e Educação, tem se mostrado crucial para ampliar as coberturas vacinais. Desde abril, essa iniciativa já aplicou 6.107 doses em crianças e adolescentes em unidades escolares da cidade até 22 de outubro. A ação, que começou em 95 escolas municipais e 15 estaduais do Programa Saúde na Escola (PSE), está sendo expandida para outras 29 escolas municipais e 43 estaduais. Um exemplo recente foi a visita à Escola Municipal João Perin, no bairro Anhumas, onde, das 100 carteirinhas avaliadas, apenas 17 estavam desatualizadas e as crianças foram prontamente vacinadas, demonstrando a eficácia da abordagem.

Para garantir a segurança e a autorização dos pais, as famílias recebem um Termo de Assentimento antes da vacinação nas escolas. Carina Baron, gerente da Cevisa, ressalta a importância da estratégia: "Quando levamos a vacina até o ambiente escolar, ampliamos o acesso e fortalecemos a proteção coletiva. É uma ação que depende da parceria das famílias, das escolas e das equipes de saúde, e o resultado — mais de 6 mil doses aplicadas — mostra que estamos no caminho certo para melhorar nossas coberturas vacinais."