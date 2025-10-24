'Concertos ao Cair da Tarde' celebra crianças na quarta (29)

O projeto "Concertos ao Cair da Tarde" prepara uma edição verdadeiramente especial na próxima quarta-feira (29), prometendo uma tarde de encanto e interação musical. A partir das 18h30, o Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe, com entrada pela Rua José Ferraz de Carvalho, Nº 748, será o palco de uma homenagem dedicada integralmente às crianças.



Este evento, que já se tornou um apreciado encontro musical na comunidade, desta vez convida os pequenos não apenas a assistir, mas a se tornarem parte ativa da celebração. A programação incluirá um recital com os talentosos alunos das professoras Eliana Asano e Suelen Almeida, que apresentarão um repertório cuidadosamente selecionado para a ocasião.