'Concertos ao Cair da Tarde' celebra crianças na quarta (29)

O projeto "Concertos ao Cair da Tarde" prepara uma edição verdadeiramente especial na próxima quarta-feira (29), prometendo uma tarde de encanto e interação musical. A partir das 18h30, o Lar Escola Coração de Maria Nossa Mãe, com entrada pela Rua José Ferraz de Carvalho, Nº 748, será o palco de uma homenagem dedicada integralmente às crianças.
Este evento, que já se tornou um apreciado encontro musical na comunidade, desta vez convida os pequenos não apenas a assistir, mas a se tornarem parte ativa da celebração. A programação incluirá um recital com os talentosos alunos das professoras Eliana Asano e Suelen Almeida, que apresentarão um repertório cuidadosamente selecionado para a ocasião.
Contudo, o grande diferencial da noite será a oportunidade oferecida a todas as crianças presentes, acompanhadas de seus pais, de participarem de uma animada bandinha rítmica. A iniciativa busca proporcionar uma experiência lúdica e envolvente, estimulando a criatividade e o contato com a música de forma divertida. A organização garante que todos serão muito bem-vindos e que a participação dos pequenos será um dos pontos altos do concerto, prometendo arrancar aplausos do público.
Para mais detalhes sobre essa celebração musical, os interessados podem entrar em contato pelo e-mail amigosmahle@gmail.com, com atendimento disponível de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h.