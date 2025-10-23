Combate às Perdas: entenda ações do Semae

O Semae (Serviço Municipal de Água e Esgoto) dará início à revisão do Plano Diretor de Combate às Perdas no Sistema de Abastecimento Público. O objetivo é reduzir das perdas d´água tratada no município dos atuais 54% para 25% em até dez anos. O edital de contratação da A2N Engenharia e Soluções Sustentáveis Ltda. – número 05/2025 – será publicado hoje, 23/10, no Diário Oficial do Município. O prazo para a conclusão é de 12 meses e o investimento será de R$ 743.215,12, com recursos do Comitês PCJ e Fehidro e contrapartida da autarquia.

Saiba Mais:

A revisão do plano inclui a modernização da setorização da rede, a implantação ou melhoria da macromedição, o gerenciamento de pressão, pesquisas de vazamentos, diagnósticos dos hidrômetros e tubulações, além do levantamento das perdas financeiras e definição dos investimentos necessários. Também serão analisadas as condições das unidades operacionais, como Estações de Tratamento de Água (ETAs), Estações de Tratamento de Lodo (ETLs) e estações elevatórias.