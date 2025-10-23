23 de outubro de 2025
Você sabia que Piracicaba teve outros nomes? Entenda a história

Por Bruno Mendes/JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Desde sua fundação em 1767, Piracicaba teve outros dois nomes

Piracicaba teve sua fundação em 1767 como uma povoação. Posteriormente, foi elevada à categoria de vila e, em seguida, constituída, sendo inicialmente ligada a Itu, a cidade mais próxima na época. O reconhecimento do município com o nome atual deve-se a uma petição liderada por Prudente de Morais, que iniciou sua carreira política na cidade e, mais tarde, se tornaria o primeiro presidente civil do Brasil.

A separação de Itu ocorreu em 1774. Com uma população de 230 habitantes, a região se tornou uma Freguesia.

Em 1821, houve uma nova mudança: a Freguesia foi elevada à categoria de Vila, recebendo o nome de Vila Nova da Constituição. Posteriormente, em 1856, foi novamente elevada a cidade, com o nome se tornando apenas Constituição.

Em 1877, durante seu mandato como vereador, Prudente de Morais obteve a alteração do nome da cidade. A localidade a partir daí passou a se chamar Piracicaba, de origem indígena que significa "lugar onde os peixes param".

Por que Piracicaba?

A expressão "lugar onde o peixe para" deriva da língua tupi, sendo uma combinação dos termos pirá (peixe), syk (parar) e aba (lugar). O nome faz referência às quedas d'água do Rio Piracicaba, que representam um obstáculo natural à migração dos peixes.

Apelidos do município

O município de Piracicaba também é conhecido por outros títulos. É chamado de "Atenas Paulista" e "Florença Brasileira" devido à relevância de artistas que desenvolveram trabalhos na cidade ou são naturais dela, obtendo reconhecimento nos cenários artístico nacional e internacional.

Além disso, conforme a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em função do seu polo industrial ligado à cana-de-açúcar, a cidade é denominada a "capital mundial da cana-de-açúcar".

