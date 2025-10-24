Ex-funcionário do iFood é suspeito de vazar dados em Piracicaba

A Polícia Civil fez uma operação de grande impacto no bairro Cecap, em Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (24). O alvo foi um ex-executivo de contas do iFood, que trabalhava de home office e agora é suspeito de ter copiado e repassado informações sigilosas da empresa para uma concorrente.

Segundo a investigação, o caso é grave e pode ter causado prejuízos milionários à plataforma de delivery. O alerta partiu do próprio iFood, que procurou a polícia ao desconfiar que o ex-funcionário, ao deixar o cargo, teria levado consigo dados estratégicos e confidenciais, como informações de clientes e relatórios internos.