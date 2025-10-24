Ex-funcionário do iFood é suspeito de vazar dados em Piracicaba

24 de outubro de 2025
Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/Polícia Civil
O material foi apreendido para análise pela polícia.
 A Polícia Civil fez uma operação de grande impacto no bairro Cecap, em Piracicaba, na manhã desta sexta-feira (24). O alvo foi um ex-executivo de contas do iFood, que trabalhava de home office e agora é suspeito de ter copiado e repassado informações sigilosas da empresa para uma concorrente.

Segundo a investigação, o caso é grave e pode ter causado prejuízos milionários à plataforma de delivery. O alerta partiu do próprio iFood, que procurou a polícia ao desconfiar que o ex-funcionário, ao deixar o cargo, teria levado consigo dados estratégicos e confidenciais, como informações de clientes e relatórios internos.

Durante a batida, os policiais apreenderam computadores, celulares e pen drives na casa do suspeito. Todo o material foi levado para perícia técnica, que vai verificar se realmente houve o vazamento de dados corporativos.

As primeiras apurações apontam que o ex-funcionário pode ter transferido arquivos da empresa para dispositivos pessoais e até compartilhado parte do conteúdo com terceiros. Caso o material tenha sido usado por outra empresa, o prejuízo ao iFood pode ser gigantesco.

A corporação tratou o caso como “sensível e estratégico”, já que envolve uma das maiores empresas de tecnologia do país. Se as suspeitas forem confirmadas, o homem pode responder por violação de segredo profissional, furto de dados e concorrência desleal.

De acordo com as informações, o iFood informou está colaborando com as investigações. A perícia deve concluir a análise dos equipamentos nos próximos dias.

