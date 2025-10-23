VÍDEO: Menino de 12 anos é agredido em escola de Piracicaba

Um menino estudante de apenas 12 anos, foi violentamente agredido por um outro aluno na escola estadual Carolina Mendes Thame, no bairro São Francisco em Piracicaba.
As imagens das agressões, que ocorreu no dia 14 de outubro, foram divulgadas nas redes sociais, causando indignação e revolta nas pessoas. Mesmo com as graves agressões, nenhum profissional chegou rapidamente na sala de aula para intervir.
De acordo com as informações, a família tomou conhecimento das imagens nas redes sociais, e o menino ainda sente os ferimentos.
A polícia foi acionada pela mãe, que transferiu para outra escola, pelas agressões recorrentes.O agressor foi suspenso e só detalhe do caso estão sendo apurados.