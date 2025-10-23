23 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
VIOLÊNCIA ESCOLAR

VÍDEO: Menino de 12 anos é agredido em escola de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
O menino recebeu socos do aluno dentro da sala de aula da escola.
O menino recebeu socos do aluno dentro da sala de aula da escola.

  Um menino estudante de apenas 12 anos, foi violentamente agredido por um outro aluno na escola estadual Carolina Mendes Thame, no bairro São Francisco em Piracicaba.

VEJA MAIS

As imagens das agressões, que ocorreu no dia 14 de outubro, foram divulgadas nas redes sociais, causando indignação e revolta nas pessoas. Mesmo com as graves agressões, nenhum profissional chegou rapidamente na sala de aula para intervir.

De acordo com as informações, a família tomou conhecimento das imagens nas redes sociais, e o menino ainda sente os ferimentos.

A polícia foi acionada pela mãe, que transferiu para outra escola, pelas agressões recorrentes.O agressor foi suspenso e só detalhe do caso estão sendo apurados.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários