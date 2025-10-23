23 de outubro de 2025
PREVISÃO DO TEMPO

Piracicaba vai enfrentar calor de 36°C neste fim de semana; veja

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
O sistema trará chuva e queda acentuada nas temperaturas na região de Piracicaba
O sistema trará chuva e queda acentuada nas temperaturas na região de Piracicaba

A previsão do tempo indica aumento das temperaturas em Piracicaba a partir desta sexta-feira (24). De acordo com dados meteorológicos, o calor deve se intensificar nos próximos dias, com registro das maiores temperaturas do mês durante o fim de semana.

Saiba Mais:

No sábado (25) e no domingo (26), os termômetros podem atingir a marca de 36°C. A umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa no período da tarde, o que exige atenção redobrada com hidratação e exposição prolongada ao sol.

Apesar da elevação, a tendência é de mudança brusca a partir de segunda-feira (27), quando uma frente fria deve atingir o interior do Estado de São Paulo. O sistema trará chuva e queda acentuada nas temperaturas na região de Piracicaba.

Com a chegada da frente fria, as temperaturas máximas não devem ultrapassar 21°C durante a semana. A instabilidade deve permanecer até sexta-feira (31), com dias de céu nublado e possibilidade de chuvas isoladas.

Os órgãos de meteorologia recomendam atenção às variações climáticas, especialmente para pessoas que trabalham ao ar livre e para aqueles que planejam atividades externas no fim de semana.

