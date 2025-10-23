Piracicaba vai enfrentar calor de 36°C neste fim de semana; veja

A previsão do tempo indica aumento das temperaturas em Piracicaba a partir desta sexta-feira (24). De acordo com dados meteorológicos, o calor deve se intensificar nos próximos dias, com registro das maiores temperaturas do mês durante o fim de semana.

No sábado (25) e no domingo (26), os termômetros podem atingir a marca de 36°C. A umidade relativa do ar tende a ficar mais baixa no período da tarde, o que exige atenção redobrada com hidratação e exposição prolongada ao sol.