VÍDEO: Homem é esfaqueado durante briga no centro de Piracicaba

Segundo informações, a confusão envolvia dois homens e teve a tentativa de intervenção de um terceiro, que presenciou o início da discussão. Durante o desentendimento, o agressor sacou uma faca e atingiu a vítima com um golpe.

Um homem foi esfaqueado durante uma briga na tarde desta quinta-feira (23), na praça da Escola Moraes Barros, região central de Piracicaba.

Ferido, o homem correu em busca de ajuda e conseguiu chegar até um estabelecimento próximo, onde funcionários acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi socorrido e levado a uma unidade de saúde — o estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar realizou buscas pela região central e localizou o suspeito pouco tempo depois. O homem foi detido, levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

A motivação da briga ainda é investigada pela Polícia Civil, que registrou o caso em boletim de ocorrência.