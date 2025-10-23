23 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
TENTOU MATAR

VÍDEO: Homem é esfaqueado durante briga no centro de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Redes Sociais
Durante a briga, o agressor desferiu um golpe de faca na vítima.
Durante a briga, o agressor desferiu um golpe de faca na vítima.

  Um homem foi esfaqueado durante uma briga na tarde desta quinta-feira (23), na praça da Escola Moraes Barros, região central de Piracicaba.

VEJA MAIS

Segundo informações, a confusão envolvia dois homens e teve a tentativa de intervenção de um terceiro, que presenciou o início da discussão. Durante o desentendimento, o agressor sacou uma faca e atingiu a vítima com um golpe.

Ferido, o homem correu em busca de ajuda e conseguiu chegar até um estabelecimento próximo, onde funcionários acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Ele foi socorrido e levado a uma unidade de saúde — o estado de saúde não foi divulgado.

A Polícia Militar realizou buscas pela região central e localizou o suspeito pouco tempo depois. O homem foi detido, levado à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça.

A motivação da briga ainda é investigada pela Polícia Civil, que registrou o caso em boletim de ocorrência.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários