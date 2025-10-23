Área esportiva de Higienópolis preocupa moradores em Piracicaba

Moradores do bairro Higienópolis, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da área de lazer e quadra esportiva localizada na rua Sumaré. O espaço, segundo eles, não tem recebido manutenção há vários meses e apresenta acúmulo de lixo, mato alto e danos na estrutura.

De acordo com um dos moradores, o local é utilizado por crianças e adolescentes para a prática de esportes, mas o estado atual tem impedido o uso. “O piso está com buracos e há lixo espalhado por toda a área. O mato também está muito alto e isso dificulta o acesso”, relatou.