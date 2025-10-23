23 de outubro de 2025
ALÔ, PREFEITO!

Área esportiva de Higienópolis preocupa moradores em Piracicaba

Por Will Baldine | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
O espaço, segundo eles, não tem recebido manutenção há vários meses e apresenta acúmulo de lixo, mato alto e danos na estrutura
O espaço, segundo eles, não tem recebido manutenção há vários meses e apresenta acúmulo de lixo, mato alto e danos na estrutura

Moradores do bairro Higienópolis, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da área de lazer e quadra esportiva localizada na rua Sumaré. O espaço, segundo eles, não tem recebido manutenção há vários meses e apresenta acúmulo de lixo, mato alto e danos na estrutura.

Saiba Mais:

De acordo com um dos moradores, o local é utilizado por crianças e adolescentes para a prática de esportes, mas o estado atual tem impedido o uso. “O piso está com buracos e há lixo espalhado por toda a área. O mato também está muito alto e isso dificulta o acesso”, relatou.

Alguns moradores também destacam preocupação com o risco de acidentes e com a presença de insetos e animais peçonhentos no local.

Além da limpeza e nivelamento do piso, os moradores pedem a recuperação das traves, da pintura e da iluminação da quadra, para que o espaço volte a ser utilizado para atividades esportivas e de lazer.

A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local nesta quinta-feira (23), e constatou os danos nas áreas citadas pelos moradores.

O que diz a Prefeitura

A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras informou que nesta quinta-feira (23) enviará uma equipe ao local para identificar as necessidades do espaço e verificar a possibilidade de realizar melhorias na área. 

