Área esportiva de Higienópolis preocupa moradores em Piracicaba

Moradores do bairro Higienópolis, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar as condições da área de lazer e quadra esportiva localizada na rua Sumaré. O espaço, segundo eles, não tem recebido manutenção há vários meses e apresenta acúmulo de lixo, mato alto e danos na estrutura.
Saiba Mais:
- Você sabia que Piracicaba teve outros nomes? Entenda a história
- VÍDEO: Idoso perde R$ 40 mil no golpe do cartão trocado
De acordo com um dos moradores, o local é utilizado por crianças e adolescentes para a prática de esportes, mas o estado atual tem impedido o uso. “O piso está com buracos e há lixo espalhado por toda a área. O mato também está muito alto e isso dificulta o acesso”, relatou.
Alguns moradores também destacam preocupação com o risco de acidentes e com a presença de insetos e animais peçonhentos no local.
Além da limpeza e nivelamento do piso, os moradores pedem a recuperação das traves, da pintura e da iluminação da quadra, para que o espaço volte a ser utilizado para atividades esportivas e de lazer.
A equipe de reportagem do Jornal de Piracicaba esteve no local nesta quinta-feira (23), e constatou os danos nas áreas citadas pelos moradores.
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
- Há algum problema no seu bairro? Clique aqui e envie sua reclamação para a Coluna "ALÔ, PREFEITO!", da Redação.
O que diz a Prefeitura
A Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras informou que nesta quinta-feira (23) enviará uma equipe ao local para identificar as necessidades do espaço e verificar a possibilidade de realizar melhorias na área.