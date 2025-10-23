Homem invade casa, mata idoso a facadas e fere mulher

Um crime brutal chocou os moradores de Rio Claro, na Região Metropolitana de Piracicaba, durante a madrugada desta quinta-feira (23). Um idoso de 65 anos foi assassinado a facadas, e uma mulher de 44 anos ficou ferida, depois que um homem invadiu a casa do casal exigindo dinheiro para comprar drogas.
De acordo com informações, o criminoso teria arrombado a residência e, transtornado, exigiu que as vítimas entregassem dinheiro. Diante da negativa, ele partiu para a violência: golpeou o idoso com uma faca e ainda o atingiu com um pedaço de madeira na cabeça, matando-o.
A mulher tentou fugir, mas acabou sendo ferida durante o ataque. Ela foi socorrida pelo SAMU e levada em estado de choque para o hospital.
Policiais Militares e peritos da Polícia Científica estiveram na casa, que ficou completamente revirada. O corpo do idoso foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exame necroscópico. Um boletim de ocorrência foi registrado e a Polícia Civil já trabalha para identificar e prender o autor do crime, descrito por testemunhas como um homem violento.