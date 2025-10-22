22 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
CAÇADA URBANA

'Limpa rua' da PM prende três em apenas duas horas em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Freepik
Os procurados foram conduzidos para a delegacia e ficaram à disposição da justiça.
Os procurados foram conduzidos para a delegacia e ficaram à disposição da justiça.

  A terça-feira (22) começou quente para a Polícia Militar de Piracicaba. Em poucas horas, três procurados pela Justiça acabaram presos em diferentes cantos da cidade.

VEJA MAIS

Logo às 7h da manhã, na rua dos Peixes, bairro Jupiá, a equipe da 1ª Companhia "deu o bote" em um homem que estava foragido por tráfico de drogas. O sujeito tentou disfarçar, mas não teve jeito — foi levado direto para a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) e ficou à disposição da Justiça.

Mais tarde, às 8h55, o pessoal da 4ª Companhia, com ajuda da inteligência da PM, foi até a rua Argentina e achou um indivíduo que estava sendo caçado por corrupção ativa. Foi abordado e também acabou indo para a UPJ.

Fechando a manhã com "chave de algema" , às 10h58, outra equipe da 1ª Companhia fazia patrulha na rua Kurt Nimuendaju, no bairro Paulista, quando abordou um homem e descobriu que ele era procurado por furto qualificado.

A ação teve como saldo, três presos, três mandados cumpridos e mais tranquilidade nas ruas.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários