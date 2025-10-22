'Limpa rua' da PM prende três em apenas duas horas em Piracicaba

Logo às 7h da manhã, na rua dos Peixes, bairro Jupiá, a equipe da 1ª Companhia "deu o bote" em um homem que estava foragido por tráfico de drogas. O sujeito tentou disfarçar, mas não teve jeito — foi levado direto para a Unidade de Polícia Judiciária (UPJ) e ficou à disposição da Justiça.

A terça-feira (22) começou quente para a Polícia Militar de Piracicaba. Em poucas horas, três procurados pela Justiça acabaram presos em diferentes cantos da cidade.

Mais tarde, às 8h55, o pessoal da 4ª Companhia, com ajuda da inteligência da PM, foi até a rua Argentina e achou um indivíduo que estava sendo caçado por corrupção ativa. Foi abordado e também acabou indo para a UPJ.

Fechando a manhã com "chave de algema" , às 10h58, outra equipe da 1ª Companhia fazia patrulha na rua Kurt Nimuendaju, no bairro Paulista, quando abordou um homem e descobriu que ele era procurado por furto qualificado.

A ação teve como saldo, três presos, três mandados cumpridos e mais tranquilidade nas ruas.