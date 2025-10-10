Homem invade casa e é atacado por pitbull; Veja

Uma ocorrência inusitada movimentou a Alameda Simão Bolívar, no bairro Cristo Redentor, Corumbá, na tarde desta quinta-feira (9). Por volta das 14h45, um homem de 46 anos, identificado pelas iniciais E.R.S.C. e em situação de rua, tentou invadir uma residência ao escalar seu muro. No entanto, sua tentativa foi abruptamente interrompida por um cão da raça pitbull que guardava o imóvel.
A equipe de Resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou o indivíduo com múltiplos ferimentos lacerantes nos braços, acompanhados de hemorragia ativa, causados pelo ataque do animal. Após os primeiros socorros para conter o sangramento e estabilizar a vítima, o homem foi prontamente transportado para o Pronto-Socorro Municipal de Corumbá.
O incidente levanta questões sobre segurança de propriedades e o comportamento de animais de guarda em áreas urbanas. Vizinhos relataram que o pitbull permaneceu dentro do terreno, enquanto a proprietária da residência, ao perceber a situação, chamou as autoridades.
