Pitbull estraçalha e mata poodle em ataque feroz; Entenda o caso

Na manhã desta terça-feira (07), um poodle foi atacado até a morte por um pitbull no bairro do Catete, Zona Sul do Rio. Testemunhas relatam que o cão agressor circulava livremente pela Rua do Catete sem focinheira, guia ou identificação, e já era visto frequentemente nas redondezas convivendo com seu tutor. O episódio ocorreu quando a vítima passeava com sua responsável e provocou comoção entre moradores do local.

VEJA MAIS:

A Polícia Militar conduziu o tutor, identificado como Vanmar Gonçalves Leal — que vive em situação de rua — à 9ª Delegacia (Glória), onde o fato foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal, enquadramento previsto no artigo 31 do Decreto-Lei 3.688/41. Equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais estiveram no endereço para tentar recolher o pitbull, mas não localizaram o animal; segundo a pasta, nova operação de busca está prevista para esta quarta-feira (08).