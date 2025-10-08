08 de outubro de 2025
SEM FOCINHEIRA

Pitbull estraçalha e mata poodle em ataque feroz; Entenda o caso

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Imagem gerada por IA
Testemunhas relatam que animal estava solto, e sem focinheira, na hora do ataque.
Na manhã desta terça-feira (07), um poodle foi atacado até a morte por um pitbull no bairro do Catete, Zona Sul do Rio. Testemunhas relatam que o cão agressor circulava livremente pela Rua do Catete sem focinheira, guia ou identificação, e já era visto frequentemente nas redondezas convivendo com seu tutor. O episódio ocorreu quando a vítima passeava com sua responsável e provocou comoção entre moradores do local.

VEJA MAIS:

A Polícia Militar conduziu o tutor, identificado como Vanmar Gonçalves Leal — que vive em situação de rua — à 9ª Delegacia (Glória), onde o fato foi registrado como omissão de cautela na guarda de animal, enquadramento previsto no artigo 31 do Decreto-Lei 3.688/41. Equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais estiveram no endereço para tentar recolher o pitbull, mas não localizaram o animal; segundo a pasta, nova operação de busca está prevista para esta quarta-feira (08).

Autoridades e representantes da Secretaria alertam para o risco que cães de porte ficam soltos representam para pessoas e outros animais. O secretário Luiz Ramos Filho afirma que a administração municipal vai articular com a polícia para responsabilizar o dono, e recomenda que qualquer cidadão que se depare com um animal agressivo contate imediatamente a Guarda Municipal, a Polícia Militar ou a central 1746 da prefeitura. Segundo relatos recebidos pela pasta, casos semelhantes envolvendo pessoas em situação de rua e cães de guarda vêm se repetindo, o que reforça a necessidade de fiscalização e medidas preventivas.

Moradores cobram ações mais enérgicas de controle e assistência social, ponderando que tutores em vulnerabilidade também precisam de apoio para a guarda responsável. Enquanto isso, vizinhos pedem atenção redobrada nas vias e registram preocupação com a segurança local até que o animal seja localizado e medidas legais sejam aplicadas.

