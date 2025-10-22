VÍDEO: Mulher presa em falsa clínica de estética é veterinária

Naa redes sociais eram divulgados serviços como aplicações de botox, preenchimentos e até medicamentos para emagrecimento, tudo sem qualquer autorização médica. O local, que parecia uma clínica profissional na web, não tinha CNPJ, alvará, nem registro na Vigilância Sanitária.

A história da clínica clandestina de estética fechada na Vila Boyes, em Piracicaba, ganhou novos capítulos nesta quarta-feira (22). A Polícia Civil revelou que a mulher presa na operação “Beleza em Risco” — uma veterinária de 42 anos — vinha oferecendo procedimentos estéticos para muitas clientes e até influenciadoras da cidade e da região.

Nos bastidores, a polícia descobriu que a mulher mantinha uma fachada de luxo para um esquema perigoso”, disse o delegado que conduziu o caso.

Durante a ação, os agentes apreenderam mais frascos importados sem registro da Anvisa, seringas com nomes escritos à caneta e medicamentos de uso controlado. Segundo os investigadores, há indícios de que parte do material era contrabandeado e aplicado em várias pessoas com o mesmo instrumentalA polícia pede que possíveis vítimas entrem em contato com o DEIC de Piracicaba para registrar ocorrência.

A veterinária continua presa e deve responder por exercício ilegal da medicina, contrabando e perigo à saúde pública. O caso continua sob investigação, e novos envolvidos podem ser chamados para depor nos próximos dias.