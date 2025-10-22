Ladrão de farmácia é preso com dinheiro, drogas e arma falsa

O crime foi cometido há poucos dias — dois homens chegaram na farmácia e anunciaram o assalto, levando dinheiro e remédios de alto custo. Desde então, a polícia estava na "cola" dos bandidos.

A situação ficou ruim pra um rapaz de 21 anos em Piracicaba. O indivíduo, apontado como um dos ladrões que invadiram uma farmácia armados, foi preso em flagrante com dinheiro, produtos roubados e drogas dentro de casa, no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Na tarde desta terça-feira (21), o cerco fechou. Durante patrulhamento na rua Benedita de Anastácia, policiais bateram de frente com o suspeito saindo de casa com uma moto Honda CG 160, igualzinha à usada no roubo.

A abordagem foi certeira: o jovem confessou o crime na hora e deixou os policiais entrarem na casa. Lá dentro o que eles encontraram foi um verdadeiro kit do crime: dinheiro escondido, produtos da farmácia e um simulacro de arma prateado. E 41 pinos de cocaína prontos pra venda.

Depois da confissão, o rapaz de 21 anos foi levado pra DEIC de Piracicaba e autuado por roubo e tráfico de drogas. Agora, está atrás das grades, esperando a audiência de custódia.