Lojas de brinquedos são suspeitas de lavar dinheiro para o PCC

Lojas de brinquedos instaladas em quatro shoppings da capital e da região metropolitana de São Paulo foram alvo de uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo (MPSP), da Polícia Civil e da Secretaria da Fazenda estadual na manhã desta quarta-feira (22).

A ação, chamada de Operação Plush, tem como foco a investigação de um esquema de lavagem de dinheiro supostamente vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), por meio da movimentação financeira de estabelecimentos comerciais.