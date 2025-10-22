22 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
COMBATE AO CRIME

Lojas de brinquedos são suspeitas de lavar dinheiro para o PCC

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
A ação, chamada de Operação Plush, tem como foco a investigação de um esquema de lavagem de dinheiro
A ação, chamada de Operação Plush, tem como foco a investigação de um esquema de lavagem de dinheiro

Lojas de brinquedos instaladas em quatro shoppings da capital e da região metropolitana de São Paulo foram alvo de uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo (MPSP), da Polícia Civil e da Secretaria da Fazenda estadual na manhã desta quarta-feira (22).

Saiba Mais:

A ação, chamada de Operação Plush, tem como foco a investigação de um esquema de lavagem de dinheiro supostamente vinculado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), por meio da movimentação financeira de estabelecimentos comerciais.

Foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão nos shoppings Center Norte e Mooca, em São Paulo, além do Shopping Internacional, em Guarulhos, e de um centro comercial localizado em Santo André, no ABC paulista.

A Justiça determinou o bloqueio e o sequestro de bens e valores estimados em R$ 4,3 milhões. Os recursos bloqueados visam garantir eventual reparação de danos, pagamento de despesas judiciais e possíveis sanções financeiras.

A operação foi conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), com apoio da Polícia Civil e da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários