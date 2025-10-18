Governo divulga passo a passo para quem quer ser instrutor

O governo federal definiu os critérios para quem deseja atuar como instrutor de trânsito de forma independente, sem vínculo com autoescolas.

A proposta, apresentada pelo Ministério dos Transportes e em fase de consulta pública, faz parte da regulamentação da medida que retira a obrigatoriedade de aulas em centros de formação para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

