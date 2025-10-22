Semae instala 250 novos registros de pressão; saiba os bairros

Esta iniciativa está integrada ao Plano de Redução de Perdas D'Água do Semae. A criação de novos setores visa segmentar a rede de abastecimento em áreas menores, o que possibilita um monitoramento mais eficiente do consumo e das perdas. Essa divisão facilita a identificação de vazamentos e anomalias, permitindo intervenções mais rápidas.

A Prefeitura de Piracicaba e o Serviço Municipal de Água e Esgoto (Semae) avançam no projeto de setorização da rede de distribuição de água do município, um investimento de R$ 9 milhões. O plano prevê a instalação de 1.000 novos registros de pressão, a substituição de registros de manobra obsoletos e a implantação de Válvulas Reguladoras de Pressão (VRPs). Até a última terça-feira (21), 250 equipamentos já haviam sido instalados, representando 25% da execução total do serviço.

O presidente do Semae, Ronald Pereira, salientou a prioridade na região Norte da cidade. "Nosso foco principal, neste momento, é a região Norte, que requer essa melhoria. São aproximadamente 100 bairros e mais de 100 mil pessoas beneficiadas somente nesta área. Ressaltamos que estamos atuando também em outras regiões, aprimorando a distribuição e o abastecimento de forma mais proativa em toda a cidade", afirmou.

Segundo o departamento de Obras do Semae, os 250 equipamentos já instalados beneficiam bairros como Artemis, Lago Azul, Santa Teresinha, Mário Dedini, Vila Industrial, Vila Rezende, Vila Sônia, Nova Piracicaba e adjacências. Pereira detalhou a metodologia de trabalho, explicando que a instalação de cada registro demanda a interrupção temporária do fornecimento. "É um trabalho que precisa ser dinâmico e ágil. Realizamos uma rotatividade nos bairros para evitar que a mesma região enfrente problemas de abastecimento em dias consecutivos. Solicitamos a colaboração da população em relação a possíveis transtornos e na economia de água durante as obras", completou.

O novo sistema tem como objetivo reduzir o impacto de manutenções na rede. "É algo simples de entender. Atualmente, um vazamento na avenida Cruzeiro do Sul pode interromper o abastecimento em praticamente todo o bairro Nova Piracicaba. Com a setorização, o impacto será minimizado para apenas duas ou três ruas próximas ao local. Dessa forma, menos piracicabanos ficam sem água temporariamente devido à manutenção na rede", esclareceu o presidente do Semae.

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

Orientação à população e programação