Prefeitura reforça sinalização em 39 vias; saiba quais

Em Piracicaba, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, concluiu um ciclo de intervenções viárias visando aprimorar a segurança no tráfego urbano e rural. Entre 7 e 19 de outubro, foram executados serviços de sinalização horizontal e vertical em 39 vias, abrangendo 14 avenidas, 21 ruas, três estradas e uma rotatória.

VEJA MAIS:



Os trabalhos incluíram a recuperação de faixas de pedestres, implantação de dispositivos redutores de velocidade, como lombadas e faixas elevadas, além da marcação de eixos de rua e sinalização de parada obrigatória. Também foram realizadas demarcações zebradas, faixas de canalização e desaceleração, bem como a delimitação de vagas de estacionamento. A complementação dos serviços envolveu a instalação de tachões e tachinhas, quando necessário, e a substituição de placas de sinalização.