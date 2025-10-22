Prefeitura reforça sinalização em 39 vias; saiba quais

Em Piracicaba, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, concluiu um ciclo de intervenções viárias visando aprimorar a segurança no tráfego urbano e rural. Entre 7 e 19 de outubro, foram executados serviços de sinalização horizontal e vertical em 39 vias, abrangendo 14 avenidas, 21 ruas, três estradas e uma rotatória.
Os trabalhos incluíram a recuperação de faixas de pedestres, implantação de dispositivos redutores de velocidade, como lombadas e faixas elevadas, além da marcação de eixos de rua e sinalização de parada obrigatória. Também foram realizadas demarcações zebradas, faixas de canalização e desaceleração, bem como a delimitação de vagas de estacionamento. A complementação dos serviços envolveu a instalação de tachões e tachinhas, quando necessário, e a substituição de placas de sinalização.
A iniciativa faz parte de um plano contínuo da Secretaria para revitalizar e reforçar a sinalização de trânsito, buscando maior segurança para todos os usuários das vias.
Vias atendidas
- Avenidas: Água Branca, Comendador Luciano Guidotti, Cristóvão Colombo, Dois Córregos, França, Independência, Itália, Laranjal Paulista, Nair Azzi Pitta, Raposo Tavares, Rio das Pedras, Rui Barbosa, Saldanha Marinho e São Paulo.
- Ruas: Américo Delamuta, Anhanguera, Avelino de Castro, Benedito Bozon Penteado, Benedito Glicério Teixeira, Benjamin Constant, Bernardino de Campos, Bom Jesus, Campos Salles, Dorival Berreta, dos Patriotas, Doutor Lula, Eldorado Paulista, Gonçalves Dias, Infante Dom Henrique, José Aléssio Fuzatto, Luiz de Queiroz, Luiz Razera, Nossa Senhora do Carmo, Treze de Abril e Treze de Maio.
- Estradas: Anel Viário, Antonio Dias Rodrigues e Fazenda Dona Antonia.
- Rotatória: Romilda Novello Fornazier.