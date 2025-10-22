Simespi promove curso em parceria inédita com a ESPM

O curso será ministrado pelo professor José Carlos (JC) Rodrigues. “O curso tem com o objetivo capacitar os participantes a estruturarem discursos e apresentações envolventes, seja para reuniões, palestras, apresentações corporativas ou qualquer situação em que o envolvimento emocional e a persuasão se façam necessários. Entre os principais tópicos, falaremos sobre técnicas retóricas, adequação do discurso à audiência, hierarquia de conteúdo, além de data visualization e oratória”, explica o especialista.

O Simespi (sindicato patronal das indústrias do setor metalmecânico de Piracicaba, Saltinho e Rio das Pedras) realiza, em 4 de novembro, o curso Storytelling para Apresentações – A Arte de Falar com Impacto, uma imersão prática dedicada a profissionais que desejam aprimorar suas habilidades de comunicação estratégica, oratória e narrativa. As aulas, uma parceria inédita entre o sindicato patronal e a ESPM (Escola Superior de Propaganda e Marketing), acontecem das 8h15 às 12h15 e das 13h30 às 17h30.

A metodologia, segundo ele, combina exposições conceituais e aplicadas, estudos de caso e exercícios práticos, incentivando os participantes a aplicarem os conhecimentos. “A proposta é oferecer uma formação que contribua diretamente para o desenvolvimento profissional e pessoal, considerando que contar histórias é uma habilidade necessária em diferentes contextos da vida”, destaca.

JC Rodrigues é doutorando em Comunicação e Práticas de Consumo pela ESPM, mestre em Comportamento do Consumidor e pós-graduado em Storytelling, Neurociência entre outras especializações. Com mais de 25 anos de experiência, Rodrigues atuou como Diretor de Produtos e Experiências Digitais na The Walt Disney Company Brasil e América Latina, além de passagens pela Hewlett-Packard e grandes agências de publicidade como J. Walter Thompson e Grupo Havas. Atualmente, é sócio da consultoria Neuremotion, onde desenvolve projetos para empresas de destaque como Roche Farmacêutica, Johnson & Johnson e Comitê Paralímpico Brasileiro.

Segundo Rodrigues, ao longo do programa, os participantes terão a oportunidade de não apenas compreender, mas sobretudo praticar e internalizar técnicas que elevam a qualidade de apresentações e discursos, resultando em maior clareza, impacto e credibilidade.