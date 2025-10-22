Prefeitura homologa reforma da ciclovia na Cruzeiro do Sul

A intervenção contempla a recuperação da pista ciclável com melhorias na infraestrutura e segurança, a instalação de faixas elevadas para travessia de pedestres e a colocação de piso drenante na pista de caminhada, medida que favorece a permeabilidade do solo e reduz acúmulo de água em dias de chuva. Ao final da avenida será implantado o piso intertravado para criação de um estacionamento que facilitará o acesso de embarcações à rampa de descida no rio, atendendo demandas de navegantes e usuários de embarcações de pequeno porte.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, homologou a licitação para a reforma da ciclovia da avenida Cruzeiro do Sul e para a implantação de um estacionamento para barcos com piso intertravado. O projeto integra um plano de recuperação do Parque Linear da avenida e prevê intervenções tanto para usuários de bicicleta quanto para pedestres e para quem utiliza o rio Piracicaba.

O valor do contrato homologado é de R$854 mil, financiado por repasse do Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos (FID), administrado pela Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo. Os serviços terão prazo de execução de 12 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço, com possibilidade de prorrogação conforme a legislação vigente. O repasse do FID ao município foi viabilizado por um convênio assinado em maio pelo prefeito Helinho Zanatta, que garantiu R$1 milhão destinados a ações no município — parte desses recursos passa a ser aplicado nesta intervenção.

O FID tem como propósito financiar projetos que visem o ressarcimento coletivo por danos ao meio ambiente, ao consumidor e a bens de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico no território paulista. Seus recursos podem ser destinados a iniciativas apresentadas por órgãos públicos estaduais e municipais, organizações não governamentais, organizações sociais, entidades civis sem fins lucrativos e outras instituições que atuem na proteção e recuperação de direitos e patrimônios de interesse público.

Para a população local, a reforma representa uma ação de requalificação urbana que alia mobilidade e uso responsável do espaço público: além de tornar a ciclovia mais segura e confortável para ciclistas, as melhorias nas calçadas e o piso drenante contribuem para a acessibilidade e conservação ambiental do corredor verde. A criação do estacionamento para barcos, por sua vez, visa ordenamento do uso da margem do rio e maior comodidade para praticantes de atividades náuticas.