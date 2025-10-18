BB e Caixa lançam concursos com salários de até R$ 18 mil

As remunerações variam de R$ 3,7 mil a R$ 18 mil, com benefícios atrativos e possibilidades de progressão salarial.

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal confirmaram a abertura de dois novos concursos públicos de alcance nacional, oferecendo vagas para candidatos de níveis médio e superior.

Os editais oficiais devem ser publicados nos próximos dias, e as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet.

Banco do Brasil prepara novo edital com foco em tecnologia e vendas

O Banco do Brasil deve lançar em breve o edital para o cargo de Escriturário, função que abrange as áreas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 3.622,23, mas com benefícios e adicionais, o valor pode ultrapassar R$ 7 mil mensais.

Entre os benefícios oferecidos estão auxílio-refeição de R$ 1.110,12, auxílio-alimentação de R$ 874,78, auxílio-creche de R$ 659,67, além de vale-cultura, planos de saúde e odontológico, previdência complementar e participação nos lucros e resultados (PLR).