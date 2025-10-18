BB e Caixa lançam concursos com salários de até R$ 18 mil

O Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal confirmaram a abertura de dois novos concursos públicos de alcance nacional, oferecendo vagas para candidatos de níveis médio e superior.
As remunerações variam de R$ 3,7 mil a R$ 18 mil, com benefícios atrativos e possibilidades de progressão salarial.
Os editais oficiais devem ser publicados nos próximos dias, e as inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet.
Banco do Brasil prepara novo edital com foco em tecnologia e vendas
O Banco do Brasil deve lançar em breve o edital para o cargo de Escriturário, função que abrange as áreas de Agente Comercial e Agente de Tecnologia. A remuneração inicial é de R$ 3.622,23, mas com benefícios e adicionais, o valor pode ultrapassar R$ 7 mil mensais.
Entre os benefícios oferecidos estão auxílio-refeição de R$ 1.110,12, auxílio-alimentação de R$ 874,78, auxílio-creche de R$ 659,67, além de vale-cultura, planos de saúde e odontológico, previdência complementar e participação nos lucros e resultados (PLR).
Atualmente, o Banco do Brasil tem cerca de 7,8 mil vagas em aberto e pode aproveitar o contrato vigente com a Fundação Cesgranrio para conduzir novamente o processo seletivo, o que agilizaria o cronograma.
O último concurso realizado pela instituição, em 2022, contou com mais de 6 mil vagas e mais de 1 milhão de inscritos. As provas incluíram 70 questões objetivas e uma redação, abrangendo disciplinas como Língua Portuguesa, Matemática, Atualidades e Conhecimentos Bancários.
Caixa confirma vagas com salários de até R$ 18 mil
Já a Caixa Econômica Federal também anunciou um novo concurso público, com oportunidades em todo o país. As remunerações variam de R$ 3,7 mil a R$ 18 mil, dependendo do cargo e da formação exigida.
O certame contemplará cargos técnicos e de nível superior, incluindo vagas para engenheiros, arquitetos e outras funções estratégicas.
Ainda não há definição sobre a banca organizadora, mas a Fundação Cesgranrio desponta como favorita para coordenar o processo.
O último concurso da Caixa foi realizado em 2021, quando foram disponibilizadas 4.050 vagas. Na ocasião, os salários chegaram a R$ 15 mil e mais de 1,2 milhão de pessoas se inscreveram. Do total de aprovados, 2.571 foram efetivados.
Inscrições e cronograma
Os dois bancos devem divulgar seus editais em breve. Logo após a publicação oficial, as inscrições serão abertas nos sites das respectivas bancas organizadoras.
A Caixa confirmou que o edital será publicado no Diário Oficial da União. Já o Banco do Brasil informou que finaliza os ajustes para disponibilizar as informações completas em seus canais institucionais.
Dicas para quem quer conquistar uma vaga
Especialistas em concursos públicos reforçam que a preparação antecipada é o maior diferencial.
É recomendável revisar os editais anteriores e focar nas disciplinas que costumam ter maior peso, como Língua Portuguesa, Matemática, Raciocínio Lógico, Atualidades e Conhecimentos Bancários.
Além disso, os candidatos devem se atentar a conteúdos específicos: temas de vendas e negociação para o Banco do Brasil e assuntos técnicos de Engenharia e Arquitetura para a Caixa Econômica Federal.
Síntese dos concursos
Banco do Brasil: nível médio, cargo de Escriturário (Agente Comercial e de Tecnologia), salário de até R$ 7 mil.
Caixa Econômica Federal: níveis médio e superior, com salários que podem chegar a R$ 18 mil.
Editais: previsão de publicação nos próximos dias.
Inscrições: realizadas pela internet, logo após a divulgação oficial.
Com oportunidades em todo o país e benefícios competitivos, os concursos da Caixa e do Banco do Brasil prometem ser alguns dos mais disputados de 2025.