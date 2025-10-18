Cidade tem 27,5 km de ciclovias; Cruzeiro do Sul será reformada

Piracicaba tem atualmente 27,5 km de ciclovias e ciclofaixas, que trazem uma opção ecologicamente correta para os que aqui vivem. Esse número está acima de algumas cidades do Estado do mesmo porte, como Diadema (possui cerca de 15 km de infraestrutura cicloviária); Santo André (21 km); São Bernardo do Campo (15,7 km) e Jundiaí (19,72 km).

Porém, a extensão infraestrutura cicloviária da Noiva da Colina está longe de cidades como São José do Rio Preto, que tem investido na expansão de sua rede cicloviária, que hoje está em torno de 40 km; e Sorocaba, que tem uma das maiores redes cicloviárias do Brasil, com números que chegam a 120 km, segundo estimativas.

Há algumas diferenças entre a ciclovia e a ciclofaixa. A primeira possui separação física (muros, canteiros, etc.) do tráfego de carros. É o tipo de via mais seguro. Já a ciclofaixa: Possui apenas separação por pintura (sinalização) na pista de rolamento.