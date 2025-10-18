Cidade tem 27,5 km de ciclovias; Cruzeiro do Sul será reformada

Piracicaba tem atualmente 27,5 km de ciclovias e ciclofaixas, que trazem uma opção ecologicamente correta para os que aqui vivem. Esse número está acima de algumas cidades do Estado do mesmo porte, como Diadema (possui cerca de 15 km de infraestrutura cicloviária); Santo André (21 km); São Bernardo do Campo (15,7 km) e Jundiaí (19,72 km).
Porém, a extensão infraestrutura cicloviária da Noiva da Colina está longe de cidades como São José do Rio Preto, que tem investido na expansão de sua rede cicloviária, que hoje está em torno de 40 km; e Sorocaba, que tem uma das maiores redes cicloviárias do Brasil, com números que chegam a 120 km, segundo estimativas.
Há algumas diferenças entre a ciclovia e a ciclofaixa. A primeira possui separação física (muros, canteiros, etc.) do tráfego de carros. É o tipo de via mais seguro. Já a ciclofaixa: Possui apenas separação por pintura (sinalização) na pista de rolamento.
CRUZEIRO DO SUL
Em Piracicaba, a maior ciclovia está localizada na avenida Cruzeiro do Sul, que tem 6 km de extensão. O local irá passar por reforma nos próximos meses. As secretarias de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos e de Segurança Pública, Trânsito e Transportes, informaram que a licitação está em fase de habilitação da primeira colocada.
No local, será implantado um estacionamento com piso intertravado. O intuito também é recuperar o Parque Linear da avenida Cruzeiro do Sul, a partir da reforma da ciclovia, com instalação de faixas elevadas para pedestres e implantação de piso drenante na pista de caminhada.
Além disso, o projeto também inclui a instalação de piso intertravado ao final da avenida, para facilitar o acesso dos barcos para a rampa de descida no rio Piracicaba – o estacionamento a ser implantado será para os barcos.
O investimento estimado é de R$ 1.341.867,03, sendo R$ 1 milhão custeado via repasse do FID (Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos), da Secretaria da Justiça e Cidadania. O critério de julgamento será pelo menor preço global.
Os serviços contratados terão prazo de execução de 12 meses a partir da emissão da Ordem de Serviço, podendo ser prorrogados conforme previsto na legislação vigente. O convênio com o Governo do Estado de São Paulo, que garantiu o repasse de R$ 1 milhão via FID, foi assinado pelo prefeito Helinho Zanatta em maio.