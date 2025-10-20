PM flagra crimes ambientais e caminhão adulterado

Uma operação da Polícia Militar revelou, na manhã desta segunda-feira (20), uma série de irregularidades graves em uma área rural de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba . O flagrante envolveu crimes ambientais e até um caminhão com sinais identificadores adulterados.
VEJA MAIS
- Procurado por homicídio é capturado pela PM em hospital de Piracicaba
- Familiares se despedem da jovem Andressa em Piracicaba
Os policiais da 3ª Companhia do 10º Batalhão da PM do Interior apoiavam o setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Charqueada na verificação de uma denúncia de crime ambiental, quando se depararam com um aterro clandestino, danos em área de preservação permanente (APP) e indícios de extração irregular de areia e terra.
Durante a fiscalização, os agentes encontraram um pátio com vários caminhões. Ao inspecionar um dos veículos, perceberam que havia inconsistências entre a placa, o chassi e o modelo, confirmando a adulteração dos sinais identificadores.
O responsável pelo local foi detido e levado à Delegacia de Polícia de Charqueada, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação, e o setor de Meio Ambiente deve aplicar multas e sanções administrativas pelas infrações ambientais.
A Polícia Militar reforçou que operações conjuntas como essa são essenciais para combater crimes ambientais e ilícitos ligados ao uso irregular de veículos.