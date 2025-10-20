PM flagra crimes ambientais e caminhão adulterado

Uma operação da Polícia Militar revelou, na manhã desta segunda-feira (20), uma série de irregularidades graves em uma área rural de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba . O flagrante envolveu crimes ambientais e até um caminhão com sinais identificadores adulterados.

Os policiais da 3ª Companhia do 10º Batalhão da PM do Interior apoiavam o setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Charqueada na verificação de uma denúncia de crime ambiental, quando se depararam com um aterro clandestino, danos em área de preservação permanente (APP) e indícios de extração irregular de areia e terra.