20 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
DANOS EM APP

PM flagra crimes ambientais e caminhão adulterado

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação PM
As irregularidades foram flagradas na zona rural de Charqueada.
 Uma operação da Polícia Militar revelou, na manhã desta segunda-feira (20), uma série de irregularidades graves em uma área rural de Charqueada, na Região Metropolitana de Piracicaba . O flagrante envolveu crimes ambientais e até um caminhão com sinais identificadores adulterados.

Os policiais da 3ª Companhia do 10º Batalhão da PM do Interior apoiavam o setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Charqueada na verificação de uma denúncia de crime ambiental, quando se depararam com um aterro clandestino, danos em área de preservação permanente (APP) e indícios de extração irregular de areia e terra.

Durante a fiscalização, os agentes encontraram um pátio com vários caminhões. Ao inspecionar um dos veículos, perceberam que havia inconsistências entre a placa, o chassi e o modelo, confirmando a adulteração dos sinais identificadores.

O responsável pelo local foi detido e levado à Delegacia de Polícia de Charqueada, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue sob investigação, e o setor de Meio Ambiente deve aplicar multas e sanções administrativas pelas infrações ambientais.

A Polícia Militar reforçou que operações conjuntas como essa são essenciais para combater crimes ambientais e ilícitos ligados ao uso irregular de veículos.

