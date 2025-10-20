Familiares se despedem em Piracicaba da jovem Andressa

A morte repentina de Andressa Denise Costa dos Santos, de apenas 31 anos, deixou familiares e amigos desolados e em profundo luto em Piracicaba. Ela faleceu na madrugada deste sábado (19), após sofrer um mal súbito em sua casa, no bairro Santa Cecília.

De acordo com as informações, Andressa passou mal em casa e chegou a ser amparada por familiares, que imediatamente a levaram para a UPA do Vila Sônia. Após ser atendida pela equipe médica, ela precisou ser transferida para o hospital, mas infelizmente não resistiu.