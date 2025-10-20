20 de outubro de 2025
PARTIDA PRECOCE

Familiares se despedem em Piracicaba da jovem Andressa

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Após passar mal em casa, Andressa Denise foi levada para a UPA e ao hospital, mas não resistiu.
Após passar mal em casa, Andressa Denise foi levada para a UPA e ao hospital, mas não resistiu.

  A morte repentina de Andressa Denise Costa dos Santos, de apenas 31 anos, deixou familiares e amigos desolados e em profundo luto em Piracicaba. Ela faleceu na madrugada deste sábado (19), após sofrer um mal súbito em sua casa, no bairro Santa Cecília.

De acordo com as informações, Andressa passou mal em casa e chegou a ser amparada por familiares, que imediatamente a levaram para a UPA do Vila Sônia. Após ser atendida pela equipe médica, ela precisou ser transferida para o hospital, mas infelizmente não resistiu.

A Polícia Civil foi comunicada e registrou um boletim de morte suspeita, para que sejam apuradas as causas do falecimento.O clima é de consternação entre parentes e amigos, que ainda tentam compreender a perda precoce. O velório e o sepultamento de Andressa, que deixou os pais, esposo e filhos, acontecem nesta segunda-feira (20) no Cemitério Parque da Ressurreição.

Nas redes sociais, centenas de mensagens emocionadas lembram a jovem como uma pessoa acolhedora, alegre e dedicada à família — uma filha, esposa e mãe muito querida, cuja ausência será profundamente sentida.

