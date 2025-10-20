Morre aos 91 anos o ex-vereador Frederico Alberto Blaauw

Faleceu na manhã desta segunda-feira (20), aos 91 anos, o ex-vereador e advogado Frederico Alberto Blaauw. Nascido em São Paulo, em 27 de outubro de 1933, ele iniciou os estudos em Piracicaba aos sete anos, no Grupo Escolar Moraes Barros. Concluiu o ginásio no Colégio Piracicabano, na Rua Boa Morte.
Foi aprovado em concurso para o Serviço Social da Indústria (SESI), onde atuou como educador social. Por meio de bolsa da instituição, cursou Sociologia e Política em São Paulo, permanecendo na capital por três anos. Após a graduação, retornou a Piracicaba e seguiu trabalhando no SESI por mais de três décadas. Nesse período, coordenou o Centro Social nº 20, responsável por atividades como palestras e cursos voltados à formação cívica e relações humanas.
Em 1970, prestou vestibular para o curso de Direito da Universidade Metodista de Piracicaba (UNIMEP), sendo aprovado em primeiro lugar. Fez parte da primeira turma da graduação. Atuou como advogado nas áreas de direito civil, trabalhista, tributário e contratual. Também foi professor universitário na própria UNIMEP, lecionando no curso de Direito.
Na vida pública, ingressou na Câmara de Vereadores de Piracicaba em 1971, pelo MDB (Movimento Democrático Brasileiro), ocupando a vaga deixada por Francisco Antonio Coelho. Na eleição seguinte, foi o candidato mais votado do partido na cidade, exercendo mandato de 1973 a 1976. Durante sua atuação parlamentar, integrou a liderança do MDB na Câmara e participou de debates sobre temas ligados à educação, habitação e políticas públicas.
Além da trajetória política e profissional, Blaauw foi um dos fundadores do Lions Clube Cidade Alta e participou da fundação do Partido Liberal (PL) em Piracicaba.
Frederico Aberto Blaauw também foi colunista do Jornal de Piracicaba.
Deixa os filhos Frederico Alberto Hencklain Blaauw e Cibele Hencklain Blaauw; os netos Felipe, Fabiana, Fernando e Luiz Fernando; além de outros familiares.
O velório será realizado das 12h às 18h na sala Diamante do Velório do Crematório Memorial Metropolitano de Piracicaba.