Morre aos 91 anos o ex-vereador Frederico Alberto Blaauw

Faleceu na manhã desta segunda-feira (20), aos 91 anos, o ex-vereador e advogado Frederico Alberto Blaauw. Nascido em São Paulo, em 27 de outubro de 1933, ele iniciou os estudos em Piracicaba aos sete anos, no Grupo Escolar Moraes Barros. Concluiu o ginásio no Colégio Piracicabano, na Rua Boa Morte.

Foi aprovado em concurso para o Serviço Social da Indústria (SESI), onde atuou como educador social. Por meio de bolsa da instituição, cursou Sociologia e Política em São Paulo, permanecendo na capital por três anos. Após a graduação, retornou a Piracicaba e seguiu trabalhando no SESI por mais de três décadas. Nesse período, coordenou o Centro Social nº 20, responsável por atividades como palestras e cursos voltados à formação cívica e relações humanas.