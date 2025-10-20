Bosque no Água Branca, em Piracicaba, é tomado pelo abandono

Moradores do bairro Água Branca, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação em que se encontra o bosque localizado na Rua Goiânia, esquina com a Rua Santa Catarina. O espaço, utilizado por famílias e crianças da região, tem apresentado sinais de abandono, segundo os relatos.

Saiba Mais:

De acordo com os moradores, o local não recebe manutenção há algum tempo. O mato alto cobre grande parte da área verde e também o campo de futebol, impedindo o uso do espaço por quem costuma praticar atividades esportivas no local. Além disso, há lixo acumulado em diferentes pontos do bosque, o que tem gerado preocupação com a proliferação de insetos e animais peçonhentos.