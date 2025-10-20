Bosque no Água Branca, em Piracicaba, é tomado pelo abandono

Moradores do bairro Água Branca, em Piracicaba, procuraram a redação do Jornal de Piracicaba para relatar a situação em que se encontra o bosque localizado na Rua Goiânia, esquina com a Rua Santa Catarina. O espaço, utilizado por famílias e crianças da região, tem apresentado sinais de abandono, segundo os relatos.
De acordo com os moradores, o local não recebe manutenção há algum tempo. O mato alto cobre grande parte da área verde e também o campo de futebol, impedindo o uso do espaço por quem costuma praticar atividades esportivas no local. Além disso, há lixo acumulado em diferentes pontos do bosque, o que tem gerado preocupação com a proliferação de insetos e animais peçonhentos.
Outro problema apontado pelos moradores é a situação dos bancos de madeira espalhados pela área. Parte deles está quebrada ou com ferragens expostas. Segundo relatos, crianças e idosos que frequentam o bosque precisam evitar sentar-se nos locais devido às más condições de conservação.
No campo de futebol, além da presença de mato, há buracos no gramado. Moradores afirmam que crianças e jovens correm risco de se machucar durante as partidas, o que tem desestimulado o uso da área para lazer.
Os moradores alegam que já fizeram solicitações junto aos canais de atendimento da Prefeitura, mas não houve retorno até o momento. Eles pedem a realização de serviços de roçagem, retirada de lixo, reparo nos bancos e manutenção do campo.
O que diz a Prefeitura
A reportagem do Jornal de Piracicaba entrou em contato com a Prefeitra, que em nota, disse: "A Prefeitura, por meio da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos, informa que um técnico irá ao local para avaliar a situação do mato e outras necessidades e providenciar os serviços."