Grave colisão deixa 4 feridos na Geraldo de Barros em Piracicaba

Uma colisão frontal entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na noite deste domingo (19) na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 20h, na altura do km 193, e envolveu um GM Corsa e um Hyundai HB20. O impacto foi violento e mobilizou equipes do SAMU, da Polícia Militar Rodoviária e da Guarda Civil Municipal de São Pedro.