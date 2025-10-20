20 de outubro de 2025
BATIDA FORTE

Grave colisão deixa 4 feridos na Geraldo de Barros em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Os dois carros ficaram destruídos após a batida.
Os dois carros ficaram destruídos após a batida.

 Uma colisão frontal entre dois carros deixou quatro pessoas feridas na noite deste domingo (19) na Rodovia Geraldo de Barros (SP-304), em São Pedro, na Região Metropolitana de Piracicaba.

Segundo as primeiras informações, o acidente ocorreu por volta das 20h, na altura do km 193, e envolveu um GM Corsa e um Hyundai HB20. O impacto foi violento e mobilizou equipes do SAMU, da Polícia Militar Rodoviária e da Guarda Civil Municipal de São Pedro.

As vítimas — que ainda não tiveram as identidades divulgadas — foram socorridas e encaminhadas ao Hospital São Lucas. O trânsito precisou ser totalmente interditado por cerca de uma hora para o atendimento das vítimas e a remoção dos veículos.

A perícia técnica foi acionada, e as causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

