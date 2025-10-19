Mulher de 31 anos morre após passar mal em casa, em Piracicaba

Uma tragédia abalou a família de uma mulher de 31 anos no bairro Santa Cecília, em Piracicaba, na madrugada deste sábado (19). Após passar mal em casa, a vítima foi levada para a UPA do Vila Sônia e posteriormente transferida para o hospital, mas não resistiu e morreu.
A mulher passou mal em sua residência e foi amparada por familiares. Embora tenha apresentado uma breve melhora, logo perdeu o sentido e começou a sangrar pela boca. Ela foi socorrida e levada para a UPA do Vila Sônia.
Devido à gravidade do caso, foi transferida para o hospital, mas não resistiu. A Polícia Civil foi acionada e registrou um boletim de morte suspeita. O caso está sendo apurado para determinar as causas da morte.
A família da vítima está abalada com a perda e aguarda os resultados da investigação.