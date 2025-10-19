19 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
MAL SÚBITO E MORTE

Mulher de 31 anos morre após passar mal em casa, em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Pira1
A vítima foi socorrida para a UPA Vila Sônia, e morreu na transferência ao hospital.
A vítima foi socorrida para a UPA Vila Sônia, e morreu na transferência ao hospital.

 Uma tragédia abalou a família de uma mulher de 31 anos no bairro Santa Cecília, em Piracicaba, na madrugada deste sábado (19). Após passar mal em casa, a vítima foi levada para a UPA do Vila Sônia e posteriormente transferida para o hospital, mas não resistiu e morreu.

VEJA MAIS

 A mulher passou mal em sua residência e foi amparada por familiares. Embora tenha apresentado uma breve melhora, logo perdeu o sentido e começou a sangrar pela boca. Ela foi socorrida e levada para a UPA do Vila Sônia.

  Devido à gravidade do caso, foi transferida para o hospital, mas não resistiu. A Polícia Civil foi acionada e registrou um boletim de morte suspeita. O caso está sendo apurado para determinar as causas da morte.

A família da vítima está abalada com a perda e aguarda os resultados da investigação.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários