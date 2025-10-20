20 de outubro de 2025
EM PIRACICABA

Prefeitura faz leilão de bens 'em desuso'; Veja como dar lances

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 2 min
Divulgação
Entre os itens que serão leiloados, estão uma VW Kombi.
Entre os itens que serão leiloados, estão uma VW Kombi.

A Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Governo, promove nesta quinta-feira (23), às 10h, o Leilão Público nº 001/2025, sessão realizada na modalidade online e por maior lance. A iniciativa terá por objetivo dar destino adequado a bens considerados inservíveis pela Administração e liberar espaços públicos atualmente ocupados por esses itens.

VEJA MAIS:

Ao todo, são cerca de 10 mil itens à disposição, compostos por móveis, equipamentos eletroeletrônicos, peças e óleo automotivo, pneus, veículos, máquinas e outros equipamentos que integram o patrimônio municipal e não têm mais utilidade para os órgãos públicos. A realização do leilão também deve reduzir custos relacionados à locação de barracões usados como depósitos temporários desses bens.

Os lotes estão abertos a lances no portal do leiloeiro, onde também está disponível a relação completa dos itens. Interessados podem vistoriar os bens presencialmente na terça (21) e quarta (22), em horários das 8h às 11h e das 13h às 16h30, para avaliar condições antes de ofertar.

O pagamento dos lotes arrematados deverá ser feito em moeda nacional, e os valores arrecadados serão destinados a ações da Prefeitura, conforme decisão que será tomada posteriormente pela administração. Caso alguns lotes não sejam arrematados durante a sessão, haverá uma fase remanescente de 24 horas para envio de propostas ao leiloeiro pelo e-mail contato@benozzati.com.br; essas ofertas serão avaliadas pela comissão de leilão da Prefeitura no prazo de até 48 horas.

A iniciativa reforça a prática de aproveitamento e transparência na gestão de bens públicos, ao mesmo tempo em que busca gerar receita e liberar espaços que hoje ocupam prédios municipais e depósitos. Para mais detalhes sobre os lotes, condições de participação e o regulamento, consulte o portal do leiloeiro ou a Secretaria Municipal de Administração e Governo.

