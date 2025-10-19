19 de outubro de 2025
INVESTIGAÇÃO

Metanol na cachaça: clima é de medo em Piracicaba após morte

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Freepik
A morte suspeita de uma pessoa na última quarta-feira, causou apreensão na cidade.
A morte suspeita de uma pessoa na última quarta-feira, causou apreensão na cidade.

 O clima é de preocupação e desconfiança em Piracicaba. Desde a morte confirmada nesta quarta-feira (15), de uma pessoa com suspeita de intoxicação por metanol, muita gente deixou de beber até a tradicional dose de cachaça em bares, adegas e festas — e o medo fala mais alto do que a vontade de brindar.

“Eu sempre gostei de tomar uma pinga de leve, mas agora nem chego perto. Vai saber o que tem dentro da garrafa”, contou o morador do bairro Morumbi, Fernando Elias Alberoni. O mesmo sentimento se espalhou por todos os cantos da cidade.

Nas redes sociais e grupos de WhatsApp, circulam alertas e boatos sobre marcas suspeitas. A Vigilância Sanitária confirmou que está recolhendo amostras de bebidas em comércios e fiscalizando rótulos falsificados. “É um veneno invisível. A pessoa bebe achando que é vodca boa e morre sem saber o porquê”, disse o vendedor Marcelo Gutierrez .

A suspeita é que a vítima fatal tenha ingerido uma bebida adulterada com metanol, um produto químico usado em solventes e combustíveis. O consumo pode causar cegueira, parada respiratória e morte rápidamente. O caso é será sendo apurado.

Desde a primeira constatação, aumentaram as denúncias de vendas clandestinas em pontos improvisados e festas de bairro. A polícia investiga a origem da bebida e tenta rastrear o lote que pode ter chegado a outros municípios da região.

Enquanto a apuração não termina, o medo virou rotina. Muita gente agora evita qualquer destilado e só compra produtos lacrados, de procedência conhecida.

