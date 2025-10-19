Metanol na cachaça: clima é de medo em Piracicaba após morte

O clima é de preocupação e desconfiança em Piracicaba. Desde a morte confirmada nesta quarta-feira (15), de uma pessoa com suspeita de intoxicação por metanol, muita gente deixou de beber até a tradicional dose de cachaça em bares, adegas e festas — e o medo fala mais alto do que a vontade de brindar.

VEJA MAIS

“Eu sempre gostei de tomar uma pinga de leve, mas agora nem chego perto. Vai saber o que tem dentro da garrafa”, contou o morador do bairro Morumbi, Fernando Elias Alberoni. O mesmo sentimento se espalhou por todos os cantos da cidade.