Vizinho herói é morto ao salvar mulher e filho de ex-companheiro

De acordo com as informações, a mulher estava em casa com as crianças, na Estrada Armando Moraes Dutra, quando o ex chegou tomado pela fúria. Armado, ele invadiu a residência, agrediu a ex e chegou a atirar na direção dos filhos — mas o disparo não acertou.

Um ato de coragem terminou em tragédia nesta quinta-feira, na cidade de Louveira, a 97 km de Piracicaba. Um jovem vizinho foi morto a tiros ao tentar defender uma mulher e seus filhos de um ataque violento do ex-companheiro dela.

Ao ouvir os gritos e perceber a situação, o vizinho Luiz Carlos Cagnotto correu para ajudar. Ele tentou impedir o agressor e proteger a mulher e as crianças, mas acabou sendo baleado no tórax. Luiz morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.

O criminoso fugiu logo após o ataque. A mulher também ficou ferida, mas conseguiu sobreviver. Polícia Militar e Guarda Civil foram acionadas e cercaram a área, enquanto a perícia realizava os trabalhos no local. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado e está sendo investigado como homicídio e violência doméstica.

A comunidade ficou em choque com a brutalidade do crime — e com o gesto de bravura do vizinho, que deu a vida para salvar uma família.