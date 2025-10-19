19 de outubro de 2025
TIRO NO PEITO

Vizinho herói é morto ao salvar mulher e filho de ex-companheiro

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Luiz Carlos Cagnotto, de 25 anos morreu após levar um tiro no tórax.
Luiz Carlos Cagnotto, de 25 anos morreu após levar um tiro no tórax.

 Um ato de coragem terminou em tragédia nesta quinta-feira, na cidade de Louveira, a 97 km de Piracicaba. Um jovem vizinho foi morto a tiros ao tentar defender uma mulher e seus filhos de um ataque violento do ex-companheiro dela.

De acordo com as informações, a mulher estava em casa com as crianças, na Estrada Armando Moraes Dutra, quando o ex chegou tomado pela fúria. Armado, ele invadiu a residência, agrediu a ex e chegou a atirar na direção dos filhos — mas o disparo não acertou.

Ao ouvir os gritos e perceber a situação, o vizinho Luiz Carlos Cagnotto correu para ajudar. Ele tentou impedir o agressor e proteger a mulher e as crianças, mas acabou sendo baleado no tórax. Luiz morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro.

O criminoso fugiu logo após o ataque. A mulher também ficou ferida, mas conseguiu sobreviver. Polícia Militar e Guarda Civil foram acionadas e cercaram a área, enquanto a perícia realizava os trabalhos no local. O corpo da vítima foi levado ao Instituto Médico Legal (IML). O caso foi registrado e está sendo investigado como homicídio e violência doméstica.

A comunidade ficou em choque com a brutalidade do crime — e com o gesto de bravura do vizinho, que deu a vida para salvar uma família.

