Vento gelado faz temperatura despencar em Piracicaba

Piracicaba amanheceu neste domingo (19) com ventos fortes, muitas nuvens e temperaturas mais baixas. De acordo com os dados meteorológicos, os ventos atingem aproximadamente 20 km/h e a temperatura média está em torno de 17 graus, com muitas nuvens no céu. Os piracicabanos deixaram a cama mais tarde.

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a queda acentuada das temperaturas mínimas nos próximos dias. Para a Região Metropolitana de São Paulo, a previsão é de 8°C, enquanto para a Serra da Mantiqueira, a temperatura pode chegar a 5°C. Em Piracicaba, a previsão é entre 10°C e 12ºC no início da manhã.

Diante da previsão de queda das temperaturas, a Defesa Civil do Estado de São Paulo pede que todos os órgãos se mobilizem e fiquem de prontidão para eventuais ocorrências. A população é orientada a se proteger do frio intenso e a tomar os cuidados necessários com crianças e idosos.