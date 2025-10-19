Anvisa retira do mercado suplementos e adoçante irregulares

A agência aponta que o produto, vendido como “zero açúcar”, contém 3,9 g de açúcares totais a cada 100 g, contrariando a alegação nutricional do rótulo. Além disso, o adoçante traz inulina, ingrediente não autorizado para essa categoria, e falhas na rotulagem — como a ausência de denominação de venda, instruções de uso e preparo.

Produtos para emagrecimento

A Anvisa ainda interditou todos os produtos fabricados pela Jane Alves Shape Caps, determinando a apreensão imediata de seus estoques. As restrições valem para os seguintes itens: Shape Turbo, Shape Caps, Detox Bitlife, Black Turbo (marca Bitlife), Desejo Turbo Feminino (marca Bitlife) e Desejo Turbo Masculino (marca Bitlife) — todos os lotes. Conforme a agência, a empresa responsável não possui registro, notificação ou cadastro junto ao SNVS e não foi possível identificar sua origem.

Tirzepatida falsificada

A ação da Anvisa também alcançou o produto Tirzepatida T.G.5, cuja comercialização e uso foram proibidos em todo o território nacional. O composto faz referência à tirzepatida, princípio ativo do medicamento Mounjaro, fabricado pela farmacêutica Eli Lilly e aprovado para o tratamento da obesidade e do diabetes tipo 2.