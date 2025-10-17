17 de outubro de 2025
Monumento 'Peixe Para' é novamente alvo de pichação em Piracicaba

Por Redação | Jornal de Piracicaba |
| Tempo de leitura: 1 min
Will Baldine/JP
A escultura fica próximo à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em frente à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP)
O monumento "Peixe Para", localizado na entrada de Piracicaba, foi novamente pichado. A escultura fica próximo à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em frente à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), e é vista diariamente por motoristas e pedestres que circulam pela região.

Moradores que utilizam a rodovia com frequência relataram ao Jornal de Piracicaba que a estrutura contém novas marcas de pichação. O ato gerou reclamações por parte da população local, que afirma ter observado episódios semelhantes em outras ocasiões.

A obra é composta por escultura e pintura e retrata um peixe em movimento, em uma tentativa de subir a correnteza do rio. O trabalho busca representar o esforço do animal em meio ao fluxo da água, utilizando elementos visuais que sugerem movimento corporal.

O monumento já passou por ações de limpeza anteriormente, realizadas por equipes da administração municipal. Até o momento, a Prefeitura de Piracicaba não se pronunciou sobre este novo episódio nem informou se há previsão para a remoção das pichações.

A escultura é parte do conjunto de intervenções urbanas que marcam pontos de entrada e saída da cidade, tendo se tornado uma referência visual para quem chega a Piracicaba pela rodovia.

O que diz a Prefeitura

A Secretaria de Obras, Infraestrutura e Serviços Públicos encaminhará um técnico ao local para verificar a situação e programar a reforma.

