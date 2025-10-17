Monumento 'Peixe Para' é novamente alvo de pichação em Piracicaba

O monumento "Peixe Para", localizado na entrada de Piracicaba, foi novamente pichado. A escultura fica próximo à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em frente à Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq/USP), e é vista diariamente por motoristas e pedestres que circulam pela região.

Saiba Mais:

Moradores que utilizam a rodovia com frequência relataram ao Jornal de Piracicaba que a estrutura contém novas marcas de pichação. O ato gerou reclamações por parte da população local, que afirma ter observado episódios semelhantes em outras ocasiões.