Bebida com metanol pode ter causado morte em Piracicaba

O clima é de medo e indignação em Piracicaba. Uma morte suspeita, confirmada nesta quarta-feira (15), acendeu o alerta geral na cidade. Tudo indica que a vítima possa ter sido mais uma das pessoas que caíram no golpe mortal das bebidas adulteradas com metanol, o veneno que vem circulando pelo interior de São Paulo.
De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, os primeiros exames apontam sinais típicos de intoxicação grave por substância química — o que reforça a suspeita de que a bebida consumida tenha sido falsificada. O caso agora está nas mãos da Vigilância Sanitária e das forças de segurança, que investigam a origem da bebida e onde ela foi comprada.
O problema não é isolado. Só neste ano, 38 casos de intoxicação por metanol já foram confirmados no Estado, com seis mortes e dezenas de internações. As vítimas, em sua maioria, acreditavam estar tomando bebidas destiladas mas acabaram ingerindo um produto mortal.