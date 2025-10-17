Alerta amarelo: INMET prevê risco de granizo em Piracicaba

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu aviso de perigo potencial (alerta amarelo) para Piracicaba e municípios vizinhos, válido de sexta-feira (17) até sábado (18). O instituto alerta para precipitações que podem alcançar até 50 mm em 24 horas, rajadas de vento de até 60 km/h e ocorrência de granizo em pontos isolados, condições que aumentam o risco de queda de árvores, alagamentos localizados e danos em plantações.

O INMET classifica os avisos em três níveis: amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo), e recomenda atenção especial enquanto o alerta estiver em vigor. A área abrangida pelo comunicado inclui diversas cidades da região: Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Águas de São Pedro, Araras, Brotas, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, Jumirim, Leme, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São Pedro, Tietê e Torrinha.