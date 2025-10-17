Alerta amarelo: INMET prevê risco de granizo em Piracicaba

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu aviso de perigo potencial (alerta amarelo) para Piracicaba e municípios vizinhos, válido de sexta-feira (17) até sábado (18). O instituto alerta para precipitações que podem alcançar até 50 mm em 24 horas, rajadas de vento de até 60 km/h e ocorrência de granizo em pontos isolados, condições que aumentam o risco de queda de árvores, alagamentos localizados e danos em plantações.
VEJA MAIS:
- Frente fria traz chuva e queda de temperatura para Piracicaba
- Vereador sofre acidente de moto e é operado em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O INMET classifica os avisos em três níveis: amarelo (perigo potencial), laranja (perigo) e vermelho (grande perigo), e recomenda atenção especial enquanto o alerta estiver em vigor. A área abrangida pelo comunicado inclui diversas cidades da região: Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Águas de São Pedro, Araras, Brotas, Capivari, Charqueada, Conchal, Cordeirópolis, Corumbataí, Ipeúna, Iracemápolis, Itirapina, Jumirim, Leme, Mombuca, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Cruz da Conceição, Santa Gertrudes, Santa Maria da Serra, São Pedro, Tietê e Torrinha.
Autoridades orientam a população a adotar medidas preventivas: manter aparelhos eletrônicos desligados durante as tempestades, afastar?se de árvores e muros antigos, evitar transitar por áreas alagadas ou por vias com destroços e não estacionar sob estruturas que possam cair. Em caso de emergência, contate a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193, problemas no fornecimento de energia e quedas de postes devem ser reportados à concessionária pelo 116.