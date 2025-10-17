17 de outubro de 2025
VÍDEO

Pneus são misteriosamente queimados na SP 304 em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
Portal Atualidade
Os pneus queimados atrapalharam o trânsito na rodovia Luiz de Queiroz
Os pneus queimados atrapalharam o trânsito na rodovia Luiz de Queiroz

 Motoristas levaram um susto logo no começo da manhã desta sexta-feira (17) na rodovia Luiz de Queiroz (SP304), nas imediações do famoso “Peixe” de Piracicaba. Pneus foram queimados misteriosamente sobre a pista, bloqueando pelo menos duas faixas de rolamento e deixando o trânsito lento e confuso.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária e da concessionária Eixo SP correram para o local e conseguiram controlar as chamas e liberar o tráfego rapidamente.

Apesar da ação rápida, o clima foi de mistério e apreensão. Nenhum grupo assumiu o ato, e não havia faixas, cartazes ou reivindicações no local.

A Polícia Civil investiga o caso para descobrir quem colocou fogo nos pneus e por qual motivo — se foi protesto, vandalismo ou algo mais sombrio.

 A cena chamou atenção de quem passava pela rodovia e levantou a dúvida sobre a motivação do ato.

