OCP faz concerto em homenagem a Ernst Mahle neste domingo (19)

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) realiza amanhã, domingo (19), às 16h, no Salão Nobre da ESALQ-USP, um concerto em homenagem ao compositor e maestro Ernst Mahle. A apresentação, aberta ao público e sem cobrança de ingresso, reúne músicos que conviveram profissionalmente com Mahle e busca destacar tanto seu lado pedagógico quanto as ligações profundas de sua obra com o folclore brasileiro.
VEJA MAIS:
- Agenda Cultural: Piracicaba recebe Flipira e homenagem a Mahle
- Regente da OCP relembra Mahle e convoca cidade para concerto
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
O programa inclui peças representativas do compositor, entre elas a Suite Nordestina e a Suite “Viajando pelo Brasil” nº 2, obra que percorre referências sonoras de sete estados, além de quatro concertinos escritos por Mahle para diferentes instrumentos de cordas. Solistas convidados, com histórico de colaboração com o maestro, assumem os concertinos nas vozes do violino, viola, violoncelo e contrabaixo, ressaltando o caráter íntimo e afetivo do tributo.
Fhelipe Serafim, regente da OCP, ressalta o aspecto comunitário da homenagem: “Teremos no palco músicos que conviveram com ele como alunos, colegas e parceiros. Este concerto é uma forma de compartilhar esse vínculo com a comunidade.” A afirmação reforça a proposta da orquestra de conectar memória, ensino e repertório, dimensões centrais na obra de Mahle.
Criada a partir da Orquestra Educacional de Piracicaba, a OCP é mantida pelo Instituto APEC e reúne 15 instrumentistas de cordas. O grupo tem como missão a formação técnica e artística, privilegiando repertório clássico, romântico e brasileiro, missão que ganha significado especial ao executar um programa dedicado a um compositor cuja produção foi pensada em estreita relação com a educação musical.
SERVIÇO
Concerto em Homenagem a Ernst Mahle — Domingo (19), às 16h — Salão Nobre da ESALQ-USP (Piracicaba). Entrada gratuita.