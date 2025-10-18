18 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
HOMENAGEM

OCP faz concerto em homenagem a Ernst Mahle neste domingo (19)

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Apresentação é gratuita e aberta ao público.
Apresentação é gratuita e aberta ao público.

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) realiza amanhã, domingo (19), às 16h, no Salão Nobre da ESALQ-USP, um concerto em homenagem ao compositor e maestro Ernst Mahle. A apresentação, aberta ao público e sem cobrança de ingresso, reúne músicos que conviveram profissionalmente com Mahle e busca destacar tanto seu lado pedagógico quanto as ligações profundas de sua obra com o folclore brasileiro.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

O programa inclui peças representativas do compositor, entre elas a Suite Nordestina e a Suite “Viajando pelo Brasil” nº 2, obra que percorre referências sonoras de sete estados, além de quatro concertinos escritos por Mahle para diferentes instrumentos de cordas. Solistas convidados, com histórico de colaboração com o maestro, assumem os concertinos nas vozes do violino, viola, violoncelo e contrabaixo, ressaltando o caráter íntimo e afetivo do tributo.

Fhelipe Serafim, regente da OCP, ressalta o aspecto comunitário da homenagem: “Teremos no palco músicos que conviveram com ele como alunos, colegas e parceiros. Este concerto é uma forma de compartilhar esse vínculo com a comunidade.” A afirmação reforça a proposta da orquestra de conectar memória, ensino e repertório, dimensões centrais na obra de Mahle.

Criada a partir da Orquestra Educacional de Piracicaba, a OCP é mantida pelo Instituto APEC e reúne 15 instrumentistas de cordas. O grupo tem como missão a formação técnica e artística, privilegiando repertório clássico, romântico e brasileiro, missão que ganha significado especial ao executar um programa dedicado a um compositor cuja produção foi pensada em estreita relação com a educação musical.

SERVIÇO

Concerto em Homenagem a Ernst Mahle — Domingo (19), às 16h — Salão Nobre da ESALQ-USP (Piracicaba). Entrada gratuita.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários