OCP faz concerto em homenagem a Ernst Mahle neste domingo (19)

A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba (OCP) realiza amanhã, domingo (19), às 16h, no Salão Nobre da ESALQ-USP, um concerto em homenagem ao compositor e maestro Ernst Mahle. A apresentação, aberta ao público e sem cobrança de ingresso, reúne músicos que conviveram profissionalmente com Mahle e busca destacar tanto seu lado pedagógico quanto as ligações profundas de sua obra com o folclore brasileiro.

VEJA MAIS:

Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.

O programa inclui peças representativas do compositor, entre elas a Suite Nordestina e a Suite “Viajando pelo Brasil” nº 2, obra que percorre referências sonoras de sete estados, além de quatro concertinos escritos por Mahle para diferentes instrumentos de cordas. Solistas convidados, com histórico de colaboração com o maestro, assumem os concertinos nas vozes do violino, viola, violoncelo e contrabaixo, ressaltando o caráter íntimo e afetivo do tributo.