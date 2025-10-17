17 de outubro de 2025
JP - Sampi Piracicaba

JP - Sampi Piracicaba
JP - Sampi Piracicaba

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JP nas Redes Sociais | @jpjornal
TRIBUTO A MAHLE

Regente da OCP relembra Mahle e convoca cidade para concerto

Por Bia Xavier - JP |
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Arquivo JP
Fhelipe Serafim teve contato com Ernst Mahle em sua juventude.
Fhelipe Serafim teve contato com Ernst Mahle em sua juventude.

Ernst Mahle foi compositor, maestro e educador cuja obra marcou a formação musical no Brasil. Radicado no país desde 1951 e naturalizado em 1962, Mahle cofundou em Piracicaba a escola de música que leva seu nome, idealizou o Concurso Jovens Instrumentistas e acumulou prêmios e honrarias, entre elas a APCA (1995) e a Ordem do Mérito de Baden-Württemberg (1976). Membro da Academia Brasileira de Música e figura central do repertório camerístico e sinfônico nacional, deixou legado pedagógico e um catálogo extenso de peças e arranjos.

VEJA MAIS:

  • Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real. 

Em contato com o Jornal de Piracicaba, o regente Fhelipe Serafim, que dirige a Orquestra de Câmara de Piracicaba desde a sua fundação em 2023, falou sobre a influência direta de Mahle em sua formação musical. Serafim recorda ter conhecido o maestro nos ensaios da extinta Orquestra de Câmara EMPEM em 2016: “Foi só um ano, mas aprendi muito sobre o fazer musical nos ensaios, sobre condução das frases, sobre como conduzir um ensaio e, acima de tudo, sobre o trato humano com os colegas”. Para ele, o maior legado de Mahle não está apenas nas partituras, mas na cadeia formativa que gerou: “os alunos se espalharam por orquestras pelo Brasil e fora do Brasil, músicos que ensinaram músicos que ensinam músicos, é uma escala exponencial”.

Serafim destaca o caráter pedagógico das composições de Mahle, escritas com atenção às etapas do aprendizado instrumental. “As peças foram pensadas didaticamente, para atender a uma metodologia”, afirma, lembrando também do apoio e da presença constante de Maria Apparecida “Cidinha” Mahle, figura inseparável da trajetória do maestro. Essa relação pessoal torna o tributo da OCP ainda mais íntimo: “Conseguimos unir diferentes gerações que foram impactadas por Ernst e por Dona Cidinha, ex-alunos, ex-professores, todos unidos para lembrar e homenagear”, explica o regente.

Sobre o concerto, Serafim adianta que o programa foi pensado para ressaltar tanto o Brasil folclórico quanto a diversidade instrumental do compositor. A apresentação abre com a Suite Nordestina, segue com quatro concertinos: para violino (1972), violoncelo (1976), viola (1978) e contrabaixo (1978); e encerra com a Suite “Viajando pelo Brasil” nº 2, obra que percorre referências folclóricas de sete estados (Mahle costumava reclamar que a nº 2 era pouco executada). Os solistas convidados serão Luís Fernando Dutra (violino), Carlos Martin (viola), André Micheletti (violoncelo) e Walter Campos (contrabaixo).

O concerto em homenagem a Ernst Mahle acontece neste domingo (19), às 16h, na Società Italiana Piracicaba. A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba, ensemble de 15 músicos vinculado ao Instituto APEC e originado da Orquestra Educacional de Piracicaba, convida a comunidade para um tributo gratuito que combina memória, ensino e repertório: “Não é só tocar partitura: é reconstituir uma presença pedagógica e estética que marcou a cidade”, conclui Serafim.

SERVIÇO 

Concerto em Homenagem a Ernst Mahle — Domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h — Società Italiana Piracicaba. Entrada gratuita.

Receba as notícias mais relevantes de Piracicaba e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários