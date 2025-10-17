Regente da OCP relembra Mahle e convoca cidade para concerto

Ernst Mahle foi compositor, maestro e educador cuja obra marcou a formação musical no Brasil. Radicado no país desde 1951 e naturalizado em 1962, Mahle cofundou em Piracicaba a escola de música que leva seu nome, idealizou o Concurso Jovens Instrumentistas e acumulou prêmios e honrarias, entre elas a APCA (1995) e a Ordem do Mérito de Baden-Württemberg (1976). Membro da Academia Brasileira de Música e figura central do repertório camerístico e sinfônico nacional, deixou legado pedagógico e um catálogo extenso de peças e arranjos.
VEJA MAIS:
- Ernst Mahle: vida, obra e legado que transformaram Piracicaba
- Agenda Cultural: Piracicaba recebe Flipira e homenagem a Mahle
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Em contato com o Jornal de Piracicaba, o regente Fhelipe Serafim, que dirige a Orquestra de Câmara de Piracicaba desde a sua fundação em 2023, falou sobre a influência direta de Mahle em sua formação musical. Serafim recorda ter conhecido o maestro nos ensaios da extinta Orquestra de Câmara EMPEM em 2016: “Foi só um ano, mas aprendi muito sobre o fazer musical nos ensaios, sobre condução das frases, sobre como conduzir um ensaio e, acima de tudo, sobre o trato humano com os colegas”. Para ele, o maior legado de Mahle não está apenas nas partituras, mas na cadeia formativa que gerou: “os alunos se espalharam por orquestras pelo Brasil e fora do Brasil, músicos que ensinaram músicos que ensinam músicos, é uma escala exponencial”.
Serafim destaca o caráter pedagógico das composições de Mahle, escritas com atenção às etapas do aprendizado instrumental. “As peças foram pensadas didaticamente, para atender a uma metodologia”, afirma, lembrando também do apoio e da presença constante de Maria Apparecida “Cidinha” Mahle, figura inseparável da trajetória do maestro. Essa relação pessoal torna o tributo da OCP ainda mais íntimo: “Conseguimos unir diferentes gerações que foram impactadas por Ernst e por Dona Cidinha, ex-alunos, ex-professores, todos unidos para lembrar e homenagear”, explica o regente.
Sobre o concerto, Serafim adianta que o programa foi pensado para ressaltar tanto o Brasil folclórico quanto a diversidade instrumental do compositor. A apresentação abre com a Suite Nordestina, segue com quatro concertinos: para violino (1972), violoncelo (1976), viola (1978) e contrabaixo (1978); e encerra com a Suite “Viajando pelo Brasil” nº 2, obra que percorre referências folclóricas de sete estados (Mahle costumava reclamar que a nº 2 era pouco executada). Os solistas convidados serão Luís Fernando Dutra (violino), Carlos Martin (viola), André Micheletti (violoncelo) e Walter Campos (contrabaixo).
O concerto em homenagem a Ernst Mahle acontece neste domingo (19), às 16h, na Società Italiana Piracicaba. A Orquestra de Câmara de Cordas de Piracicaba, ensemble de 15 músicos vinculado ao Instituto APEC e originado da Orquestra Educacional de Piracicaba, convida a comunidade para um tributo gratuito que combina memória, ensino e repertório: “Não é só tocar partitura: é reconstituir uma presença pedagógica e estética que marcou a cidade”, conclui Serafim.
SERVIÇO
Concerto em Homenagem a Ernst Mahle — Domingo, 19 de outubro de 2025, às 16h — Società Italiana Piracicaba. Entrada gratuita.