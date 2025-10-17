Engenheiro da EEP recebe prêmio de prestígio; Saiba mais

Atualmente professor na Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Santos recebeu a notícia com gratidão e destacou o significado coletivo do reconhecimento: “Fico muito feliz, principalmente pelos meus orientandos. Sempre que algo assim acontece, penso nos alunos que já passaram por mim, desde a iniciação científica até o doutorado. Para eles, acredito que seja também um reconhecimento. É uma forma de olhar para trás e perceber que estávamos no caminho certo. E, para os que estão comigo hoje, é um incentivo”.

O engenheiro civil Antônio Carlos dos Santos, formado pela Escola de Engenharia de Piracicaba (EEP-Fumep), será agraciado com o Prêmio Luiz Lobo, a principal distinção da engenharia estrutural no país, entregue pelo Instituto Brasileiro do Concreto (Ibracon). A homenagem será oficializada durante o 66º Congresso do Concreto, que ocorre de 28 a 31 de outubro em Curitiba (PR). A EEP é mantida pela Fundação Municipal de Ensino (Fumep), vinculada à Prefeitura de Piracicaba.

A trajetória acadêmica de Antônio Carlos inclui mestrado pela Unicamp, doutorado pela USP e estágio pós?doutoral como professor visitante na University of Ottawa (Canadá). Em suas declarações, ele sublinhou a influência das redes de colaboração na carreira: “Nenhuma conquista é apenas resultado do esforço individual. Sempre há colegas, orientadores, alunos e pessoas que vieram antes, abrindo caminhos. Isso precisa ser lembrado”.

Embora atue em projetos de alcance nacional e internacional, Santos mantém forte vínculo afetivo com Piracicaba e com a EEP, instituição onde iniciou sua formação. Ele valoriza o caráter prático do curso como diferencial decisivo para sua carreira experimental: “A EEP sempre teve essa formação voltada para o fazer, para o ‘colocar a mão na massa’. Isso fez toda a diferença na minha trajetória, principalmente por eu atuar em uma área experimental”.

Hoje, o foco das pesquisas de Antônio Carlos concentra-se em estruturas de concreto aplicadas ao setor ferroviário, buscando soluções objetivas para desafios produtivos reais. “A pergunta que sempre guia meu trabalho é: como resolver um problema concreto, do dia a dia? Essa forma de pensar, direta, aplicada, com propósito, com certeza veio da EEP”, afirma o homenageado, uma trajetória que o Ibracon reconhece ao conceder o Prêmio Luiz Lobo, símbolo de excelência na engenharia estrutural brasileira.