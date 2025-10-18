Cecílio Elias Netto será homenageado na Flipira; Veja os detalhes

Autor de aproximadamente 30 títulos, Cecílio consolidou um repertório que mistura jornalismo de tradição, pesquisa histórica e ficção. Entre suas obras mais citadas estão os livros que resgatam a história local: Piracicaba que amamos tanto; Piracicaba, um rio que passou em nossa vida; Piracicaba, a doçura da terra; e trabalhos temáticos como Dicionário do Dialeto Caipiracicabano, que chegou a seis edições. Sua produção também inclui romances, crônicas e peças teatrais (foi premiado com o Prêmio Oswald de Andrade de Dramaturgia), e recebeu condecorações como a Medalha do II Centenário de Piracicaba, a Medalha Prudente de Moraes e o título de “Piracicabanus Praeclarus”.

Cecílio Elias Netto, nascido em Piracicaba em 24 de junho de 1940, é figura central da memória cultural e jornalística da região. Ao longo de mais de seis décadas dedicadas ao ofício, atuou como diretor de jornais e revistas locais e regionais e ocupou cargos de destaque como vice-presidente da ADJORI. Sua trajetória acadêmica inclui ensino universitário nas áreas de Sociologia, Política e Comunicação nas décadas de 1960 e 1970, além de convites para conferências e consultorias em órgãos como a CNBB e o CELAM.

A preservação da identidade local é marca registrada do seu trabalho: Cecílio liderou o movimento que resultou no reconhecimento do dialeto piracicabano como patrimônio imaterial do município, junto ao CODEPAC, ação encabeçada pelo ICEN (Instituto Cecílio Elias Netto) que reúne e preserva um amplo acervo documental. Esse repositório inclui fotografias, negativos, cartões-postais, jornais, desenhos e documentos que cobrem a história da cidade do século XIX aos dias atuais, tornando o autor referência para pesquisadores e para quem busca compreender a formação cultural de Piracicaba.

No fim de semana da Flipira, Cecílio participará de uma roda de conversa que celebra seus 60 anos de Literatura, 70 de Jornalismo e o amor pela Caipiracicabanidade, agendada para sábado (18), das 13h às 14h, no Auditório 14. O encontro reúne leitores, colegas e pesquisadores e promete revisitar episódios e escolhas que marcaram sua carreira, da redação ao ativismo cultural, além de dialogar sobre o papel do registro histórico e da imprensa local na formação da identidade regional.

No sábado (18) e domingo (19), a Flipira funcionará das 10h às 18h, com uma ampla programação voltada a públicos de todas as idades, incluindo palestras, oficinas, contações de histórias, atividades infantis na Flipirinha e apresentações musicais. A Flipira ocupa diversos espaços do Engenho Central e traz convidados nacionais e locais, convidando o público a celebrar leitura, memória e criatividade. Para consultar a grade completa e os horários das atividades deste fim de semana, clique aqui.