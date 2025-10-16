16 de outubro de 2025
ONDE ESTÁ NOEMI?

Filha desaparece e mãe vive drama em Piracicaba

A jovem Noemi Claudino desapareceu sem deixar rastros.
 O desaparecimento de Noemi Claudino de Souza, de 26 anos, tem causado angústia e desespero à família desde a manhã desta terça-feira (14), em Piracicaba.

De acordo com o boletim de ocorrência, Noemi foi vista pela última vez na rua Corcovado, em Santa Terezinha, onde mora. Desde então, não responde mensagens, nem atende o telefone.

A mãe, abalada e desesperada, percorre a cidade em busca de qualquer pista que leve ao paradeiro da filha. Amigos e familiares também se uniram em uma corrente de esperança, divulgando fotos e pedindo ajuda nas redes sociais.

Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro de Noemi pode entrar em contato pelos números 190 (Polícia Militar) ou 153 (Guarda Civil Municipal).

 Cada minuto é importante. Qualquer detalhe pode ajudar a trazer Noemi de volta para casa.

