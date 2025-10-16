Filha desaparece e mãe vive drama em Piracicaba

O desaparecimento de Noemi Claudino de Souza, de 26 anos, tem causado angústia e desespero à família desde a manhã desta terça-feira (14), em Piracicaba.

De acordo com o boletim de ocorrência, Noemi foi vista pela última vez na rua Corcovado, em Santa Terezinha, onde mora. Desde então, não responde mensagens, nem atende o telefone.